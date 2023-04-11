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بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 07:32 مساء
بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير
شعار نادي الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أصدرت إدارة نادي الأهلي طرابلس، بيان إدانة، بسبب الاعتداءات على بعض جماهير الأهلي، وقال البيان الصادر، اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي طرابلس على «فيسبوك»: «في الوقت الذي يستعد فيه النادي الأهلي لتمثيل ليبيا وتشريفها عربيا ضمن بطولة الملك سلمان للأندية العربية».

وأكمل البيان «مع توافد جماهيره من كل حدب وصوب على مدينة بنغازي لمؤازرة الفريق ودعمه، وقطع آلاف الكيلومترات وتكبد عناء السفر ومشاقه، تخرج عليهم مجموعة من المارقين وقطاع الطرق في الطريق الساحلي تتعرض لشبابنا العزل بالاعتداء عليهم بالأسلحة وتسرق أمتعتهم، الأمر الذي تسبب في إصابات متفاوتة الخطورة».

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وأضاف البيان «إذ ندين هذا العمل الجبان ونرفضه بشدة لما قد يترتب على هذه التصرفات من عواقب وخيمة تمس السلم الاجتماعي، لذلك نطالب الجهات الأمنية بمدينة مصراتة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية كافة ضد مرتكبي هذا العمل الجبان».

ويلتقي، اليوم الثلاثاء، فريق الأهلي طرابلس مع نظيره طلائع الجيش ممثل الكرة المصرية على ملعب شهداء بنينا في بنغازي ضمن لقاء إياب الدور التمهيدي في البطولة العربية للأندية، وكان الأهلي طرابلس قد فاز في القاهرة ذهابا بنتيجة (2-1).

بيان نادي الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
بيان نادي الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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