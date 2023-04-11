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شاهد.. عبر قناة الوسط «WTV» استديو تحليل مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 06:18 مساء
شاهد.. عبر قناة الوسط «WTV» استديو تحليل مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة العربية
تنوية للاستديو التحليلي لقناة الوسط. (صورة مثبتة من الفيديو)
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ينطلق الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف عبر قناة الوسط «WTV»، ضمن الدور التمهيدي للبطولة العربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

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يقدم الاستديو التحليلي عبر قناة الوسط «WTV»  المذيع عبدالرزاق بالحاج في حضور محللي القناة أسامة الفزاني وعادل الخمسي.

ووصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي قادمة من مصر بعد معسكر قصير عقب مباراة الفريق أمام فريق طلائع الجيش المصري والمنتهية بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأهلي، ليفوز ذهابا في الدور التمهيدي للبطولة العربية.

الأهلي طرابلس يمني النفس بالعبور إلى المرحلة الثانية من البطولة، بعد فوزه ذهابا، وهو في حاجة للتعادل فقط للتأهل للدور الثاني، بينما خسر الاتحاد برباعية مقابل هدف وحيد في المغرب أمام الجيش الملكي المغربي في الذهاب.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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