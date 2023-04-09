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اتحاد الملاكمة يكرِّم البطلين عبدالرحيم الوداوي ومصطفى المسلاتي في أمسية رمضانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 05:41 مساء
اتحاد الملاكمة يكرِّم البطلين عبدالرحيم الوداوي ومصطفى المسلاتي في أمسية رمضانية
جانب من الأمسية الرمضانية بمقر الاتحاد الفرعي للملاكمة ببنغازي، 8 أبريل 2023. (الإنترنت)
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أقيمت أمس السبت أمسية رمضانية في صالة نادي الهلال ببنغازي للاحتفال بتكريم بطلين رياضيين سابقين في لعبة الملاكمة، وهما الأسطورة عبدالرحيم الوداوي وعميد المدربين بالمنطقة الشرقية مصطفى المسلاتي، على ما قدماه للرياضة الليبية، ودخولهما عالم التدريب بعد عودة الرياضة إلى ليبيا من جديد.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للملاكمة ببنغازي فرج الرعيض: «البطلان عبدالرحيم الوداوي وعميد المدربين مصطفى المسلاتي، كان لهما تاريخ وباع في رياضة لعبة الملاكمة، فلعبة الملاكمة لها ما يقارب مئة عام في مدينة بنغازي، وسنحتفل بذكرى تأسيسها خلال الأيام المقبلة»، وفق وكالة الأنباء الليبية.

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وأعرب الرعيض عن استيائه من عدم دعم وزارة الرياضية واللجنة الأولمبية الليبية للألعاب الفردية داخل الأندية، داعيًا الجميع لدعمها، مؤكدًا:«هذه الألعاب هي من تدخل البسمة والفرحة داخل البيوت بتحقيق اللاعبين بطولات وإنجازات تاريخية في هذه الألعاب والتي من ضمنها لعبة الملاكمة، أتمنى من الجميع دعم هذه الرياضات».

وأشار فرج الرعيض: «الألعاب الفردية لا تتطلب الكثير، فهي أقل تكلفة ويمكن ممارستها بأقل الإمكانات، لكنها أكثر إحرازًا للألقاب، نحن نأمل رفع علم دولية ليبيا في جميع المحافل الدولية من خلال المشاركات الخارجية».

الرعيض يناشد وزارة الرياضة
وحث الرعيض وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية على ضرورة الاهتمام أكثر بالبنية التحتية، لأنه حتى الآن لا توجد صالات رياضية للتدريب للأندية أو المنتخبات الليبية.

وأضاف الرعيض: «المكافآت المالية والحافز المادي مهم جدًا بالنظر للدول المحيطة لدولة ليبيا، فهي تعطي الرياضي الدافع المعنوي لتحقيق نتائج إيجابية ولما لا لاعتلاء منصات التتويج، وعلى وزير الرياضة أن يصدر قرارات صارمة يمنع فيها دفع المكافآت المادية لأي ناد رياضي ما لم يكن لديه أكثر من خمسة ألعاب، وأن يجري صرف هذه المكافآت فعليًا على هذه الألعاب».

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