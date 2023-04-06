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انطلاق التجمع الأول للمنتخب الوطني للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 06 أبريل 2023, 08:02 مساء
انطلاق التجمع الأول للمنتخب الوطني للملاكمة
المنتخب الليبي للملاكمة. (أرشيفية: الإنترنت)
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ينطلق الليلة التجمع الأول للمنتخب الوطني للملاكمة في المناطق الغربية والوسطى والشرقية وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للملاكمة في أوزبكستان خلال شهر مايو القادم.

وأعطى رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول الإذن لرئيس اللجنة الفنية العامة والمنتخبات الوطنية عبدالكريم مانيطة بانطلاق التجمع الأول لملاكمي منتخبنا الوطني لفئة الكبار في جميع المناطق الغربية والشرقية والوسطى إلى حين التوجه للمعسكر الخارجي وذلك للاستعداد بالشكل الأمثل لخوض البطولة العالمية.

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الملاكمون المشاركون
وفيما يلي أسماء ملاكمي المنتخب الوطني: الملاكم عبدالباسط بالخير والملاكم سعد الفلاح والملاكم معز الزناد والملاكم محمد فريضة والملاكم مؤيد عكاشة والملاكم عاصم دوكو والملاكم محمد الفلاح والملاكم يزن الحويج.

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