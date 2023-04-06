انطلاق التجمع الأول للمنتخب الوطني للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

ينطلق الليلة التجمع الأول للمنتخب الوطني للملاكمة في المناطق الغربية والوسطى والشرقية وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للملاكمة في أوزبكستان خلال شهر مايو القادم.

وأعطى رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول الإذن لرئيس اللجنة الفنية العامة والمنتخبات الوطنية عبدالكريم مانيطة بانطلاق التجمع الأول لملاكمي منتخبنا الوطني لفئة الكبار في جميع المناطق الغربية والشرقية والوسطى إلى حين التوجه للمعسكر الخارجي وذلك للاستعداد بالشكل الأمثل لخوض البطولة العالمية.

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