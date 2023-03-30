اليوم 3 مباريات في دوري القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الخميس مع ثلاث مباريات ضمن الجولة الثالثة لدوري كرة القدم داخل الصالات «المصغرة» عن المجموعه الثانية.

تشهد قاعة نادي الأولمبي بالزاوية لقاء الجارين، إذ يحل أساريا ضيفاً على الأولمبي، فيما تستضيف قاعة 17 فبراير بمدينة طرابلس مباراتين، ستجمع الأولى فريق السويحلي ونظيره الميثاق، ويعقبها مباراة الاتحاد والمدينة.

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