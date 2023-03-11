منتخب كرة القدم المصغرة يقع في المجموعة الرابعة لبطولة العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أوقعت قُرعة بطولة العالم لكرة القدم المصغرة التي أجريت أمس في إسطنبول المنتخب الليبي في المجموعة الرابعة.

وحضر القُرعة رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة مصطفي المصلي، إلى جانب العديد من ممثلي المنتخبات المشاركة في هذه النسخة.

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وستُقام بطولة العالم لكرة القدم المصغرة في تركيا خلال شهر مايو المقبل، وضمّت المجموعة الرابعة المنتخب الوطني إلى جانب البرازيل والبحرين وتركيا.