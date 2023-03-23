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التحدي بطلا لكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 23 مارس 2023, 12:58 مساء
التحدي بطلا لكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة
لقطة جماعية لفريق التحدي طمينة بعد التتويج بلقب كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
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توج نادي التحدي طمينة بكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة بعد فوزه مساء أمس الأربعاء على المحلة بمنطقة أفجيج أوباري، بعد أيام من تتويجه بلقب الدوري.

وتمكن التحدي من تقديم مباراة كبيرة، أنهى شوطها الأول متقدما بهدفين لصفر، وقع عليهما عبدالرؤوف أبوريان وحسين الصفراني.

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وفي الشوط الثاني أضاف التحدي هدفين عبدالرؤوف أبوريان مسجلا «الهاتريك»، لتنتهي المباراة بفوز التحدي بأربعة أهداف دون رد.

أدار المباراة الحكام صلاح العربي ووليد عطية وأسامة الحمادي، والمراقب عصام المقري.

قائمة التحدي في النهائي
جلال أسويب والوزير شنينة ومحمد قشوط وإبراهيم المختار وأحمد الحبيشي ومروان الرقيق وحسين الصفراني ومعتز عيسى وعبدالعزيز أبوختالة وعبدالرووف أبوزيان والنجاح عبدالله وحسام التومي وعبدالله أبوشعالة وعمر هدية.

إلى جانب مدير الكرة عبدالله العويب والمدرب مصطفى صميدة والإداري سالم المسلماني والمرافق الطبي محمد مانيطة.

قائمة المحلة للمباراة النهائية
أبوبكر البغدادي وأحمد علي وحسام مسعود ومحمد علي وحاتم مسعود ووليد عبد السلام وحبيب البغدادي والمخدي أبوبكر وسعد ميلاد وعبدالحميد الصالحين وعلي الهمالي وعبدالقادر المهدي وعلى الأنوار والمدرب عبدالقادر أبوصالح ومساعده علي أبوصلاح والإداري مسعود علي.

حفل التتويج
أقيم حفل في ختام البطولة لتتويج الأندية واللاعبين الفائزين، بحضور عدد من الشخصيات في مقدمتهم رئيس اللجنة الأولمبية السابق محمد العماري، وعضو مجلس النواب عبدالحفيظ الصغير، ورئيس نادي التحدي الهادي العويب ونائبه صلاح عيسى ورئيس اتحاد كرة القدم المصغرة مصطفى المصلي، إلى جانب أعضاء مكتبه التنفيذي ورئيس الجمعية العمومية لنادي المحلة علي عبد القادر، والأمين العام السابق بالاتحاد الليبي لكرة القدم أحمد عبد المجيد، ورئيس الاتحاد الفرعي للقدم المصغرة بالمنطقة الرابعة منير الهادي الكنداري.

وفي نهاية الحفل تسلم التحدي كأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ 15 ألف دينار وتوج المحلة بالميداليات الفضية.

تكريم العماري
وفي بادرة طيبة كرم اتحاد كرة القدم المصغرة، رئيس اللجنة الأولمبية السابق محمد العماري بدرع الاتحاد تقديرا لمسيرته الرياضية الزاخرة بالعطاء، وتقديرا وعرفانا بدوره المتميز في المجال الرياضي.

جانب من تقديم مبلغ مالي للفائز بلقب كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من تقديم مبلغ مالي للفائز بلقب كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
لقطة تكريم رئيس اللجنة الأولمبية السابق محمد العماري، على هامش حفل نهائي كأس ليبيا للكرة المصغرة، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
لقطة تكريم رئيس اللجنة الأولمبية السابق محمد العماري، على هامش حفل نهائي كأس ليبيا للكرة المصغرة، 22 مارس 2023. (الإنترنت)
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