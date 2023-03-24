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بالصور: المنتخب الليبي يختتم استعداداته لمواجهة تونس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 01:37 مساء
بالصور: المنتخب الليبي يختتم استعداداته لمواجهة تونس
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
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اختتم المنتخب الليبي الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة منتخب تونس مساء اليوم الجمعة على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وشارك في المران الأخير جميع لاعبي المنتخب المتاحين في قائمة المدرب الوطني حمدي بطاو، الذي استغل فترة التمرين للحديث عن الأمور الفنية و«التكتيكية»، التي سيعتمدها في المباراة.

- بالصور: المنتخب الليبي يواصل استعداداته لمواجهة تونس​
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ودعَّم المحترفون صفوف المنتخب قبل هذه المواجهة المرتقبة، بالإضافة إلى اللاعبين المحليين النشطين في الدوري الليبي الممتاز، وتعول الجماهير الليبية على الجميع في تقديم مباراة كبيرة وتحقيق نتيجة إيجابية على أرض تونس.

وانضم إلى المنتخب الليبي المحترفان مؤيد اللافي والمعتصم المصراتي أول أمس الأربعاء، لتكتمل صفوف «فرسان المتوسط» تحت قيادة المدرب الوطني حمدي بطاو لتشمل قائمة المحترفين المعتصم المصراتي ومؤيد اللافي وإسماعيل التاجوري والطاهر بن عامر ومحمد صولة والهادي السنوسي وحمدي الهوني.

ترتيب المجموعة
يتصدر منتخب تونس المجوعة بأربع نقاط، يليه منتخبا غينيا الاستوائية ثم ليبيا بثلاث نقاط، وأخيرا بوتسوانا بنقطة واحدة.

جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات المنتخب الليبي لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
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