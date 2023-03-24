«رادس» تستقبل موقعة «الفرسان والنسور» في تصفيات أمم أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط

أنهى المنتخب الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» تحت قيادة المدير الفني الوطني الجديد حمدي بطاو الاستعدادات لمواجهة تونس «نسور قرطاج» غدًا الجمعة، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات القارية المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية «كان ساحل العاج 2023» على أرضية ملعب رادس، وأقام منتخب «الفرسان» معسكراً قصيراً بمدينة طبرقة التونسية لمدة خمسة أيام قبل التوجّه إلى تونس العاصمة، وتغادر بعثة المنتخب في اليوم التالي السبت الخامس والعشرين إلى مدينة بنغازي، لملاقاة المنتخب التونسي في الجولة الخامسة بنفس التصفيات على أرضية ملعب شهداء بنينا في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.

منتخب تونس في الصدارة بـأربع نقاط، يليه منتخبي غينيا الاستوائية ثم ليبيا بثلاث نقاط، وأخيراً بوتسوانا بنقطة واحدة.

اختار الجهاز الفني القائمة الرسمية لمباراتي تونس وضمّت ثلاثي حراس المرمى: معاذ اللافي ومعاذ المنصوري ومراد لوحشي. وفي خط الدفاع والوسط والهجوم: أحمد التربي وعبدالله الشريف والمعتصم الصبو وعلي يوسف وطلال فرحات، وبلقاسم رجب وعمر الخوجة ومحمود الشلوي ومحمود بن والي وطاهر بن عامر والمعتصم المصراتي ومحمد صولة والسنوسي الهادي وحمدو الهوني ومؤيد اللافي ومحمد الغنيمي وإسماعيل التاجوري وأحمد بن علي وأسامة مختار الشريمي ومعتصم اللافي وفاضل سلامة ومعاذ عيسى وأنيس سلتوا.

عقد موقت لبطاو لمدة ستة أشهر

وأكد المدير الفني الجديد حمدي بطاو أنه يأمل في تحقيق نتائج إيجابية، وأن اتحاد الكرة وقع معه عقداً لمدة ستة أشهر قابل للتجديد، كما أكد أنه تواصل مع معظم اللاعبين المحترفين، مشيراً إلى أن الجميع مستعد للقدوم وتمثيل المنتخب، بينما يأمل في تواجد الدولي الليبي أحمد بن علي لاعب نادي باري الإيطالي، وقال بطاو خلال مؤتمر صحفي: «تواصلت مع معظم اللاعبين المحترفين، الجميع مستعد للقدوم وتمثيل المنتخب، أحمد بن علي لا يوجد شكوك حول قيمته الفنية، ولكن الأمر متروك له، نتمنى أن يعدل عن قرار الاعتزال الدولي، نرغب في أن تسير الأمور بطريقة إيجابية، لن نترك أي لاعب حزين، لديَّ وعود بتصحيح الأوضاع وتقديم جميع التسهيلات».

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وأضاف بطاو «نعمل على إرضاء اللاعبين، اللاعب الذي لا يرغب في تمثيل المنتخب، عليه أولاً أن يبرر للشارع الرياضي أسبابه، وللاتحاد العام للعبة، وكذلك الجهاز الفني للمنتخب، اللاعب الوحيد الذي اعتزل بطريقة سليمة وعبر القنوات الرسمية هو الحارس محمد نشنوش، نأمل في تواجد جميع لاعبينا المحترفين في رادس»، وقدّم اتحاد كرة القدم دعوة رسمية لنادي باري الإيطالي لطلب انضمام اللاعب أحمد بن علي للانضمام إلى صفوف المنتخب.

تفعيل لائحة العقوبات بعد أزمة بن علي

في الوقت نفسه، قرّر الاتحاد الليبي لكرة القدم تفعيل لائحة العقوبات على اللاعبين الرافضين الانضمام لصفوف المنتخب الوطني، مشيراً إلى أنه لن يعتد بأي بيانات أو قرارات تصدر عن أي لاعب باعتزال اللعب دولياً للمنتخب بالمخالفة للشروط الواردة. وقال اتحاد الكرة في بيانه «لن نتهاون هذه المرة في تطبيق لائحة الجزاءات المنصوص عليها في لائحة المنتخبات الوطنية الصادرة بتاريخ 17/ 08/ 2010، التي تصل فيها العقوبات إلى حد إيقاف اللاعب عن اللعب مع ناديه لمدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة مالية».

وتنصّ المادة (53) على معاقبة أي رياضي تجري دعوته للمنتخب الوطني الأول، ويمتنع عن تلبية الاستدعاء أو يرفض اللعب مع المنتخب بالإيقاف عن اللعب مع فريقه لمدة ستة أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 4.5 ألف دينار ليبي، ويستمر الإيقاف بعد انتهاء المدة إلى أن يتقدم كل من اللاعب والنادي المنتمي إليه بالاعتذار كتابياً عن الغياب السابق والالتزام بعدم تكرار ذلك، حسب البيان.

وأضاف بيان اتحاد الكرة «لن يعتدّ بأي بيانات أو قرارات تصدر عن أي لاعب باعتزال اللعب دولياً للمنتخب بالمخالفة للشروط الواردة بالمادة (29) من لائحة المنتخبات الوطنية». وأعاد اتحاد الكرة التذكير بنص المادة التي تشرع شروطاً لقبول اعتزال اللعب دولياً من أي رياضي، وهي: أن يكون عمر الرياضي قد تجاوز (32) عاماً. أن يكون الرياضي قد شارك في أكثر من نصف المباريات التي خاضها المنتخب الأول خلال آخر سنة. أن يتقدم الرياضي بطلب الاعتزال قبل انتهاء الفترة الصيفية لقيد اللاعبين بالمسابقات المحلية. ألا يكون الرياضي مستدعى للمنتخب عند تقديم طلب الاعتزال. لا تكون للمنتخب مباراة رسمية خلال الـ45 يوما التالية لتقديم طلب الاعتزال.

صلاحيات واسعة للجهاز الفني الجديد

وكشفت مصادر لقناة الوسط «WTV» أن رئيس اتحاد الكرة الليبي عبدالحكيم الشلماني منح مدير المنتخب عبداللطيف الطاهر والمدير الفني حمدي بطاو صلاحيات واسعة في اختيار جميع الأطقم ومكان إقامة المنتخب، حسب آخر اجتماع لاتحاد كرة القدم الليبي، كما تم تخصيص ميزانية كاملة ليوميات أفراد البعثة فضلا عن مكافآت الفوز أو التعادل في المباراتين المقبلتين أمام منتخب تونس، ويلعب المنتخب الليبي مباراتين مهمتين، أملاً في التأهل إلى أمم أفريقيا، وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

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ويشغل على بطاو أربعة تحديات قبل مواجهة تونس في التصفيات، أولى التحديات الدفاع بقوة عن سمعة المدرب الوطني بعد النتائج المخيبة للآمال مع الفرنسي كورنتان مارتينيز، وثاني التحديات تحسين مركز المنتخب في التصفيات المؤهلة نحو الأمم الأفريقية بهدف حجز إحدى بطاقتي العبور، وثالث التحديات تحقيق نتائج على الصعيد الدولي لرفع أسهم التصنيف المقبل لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ورابع التحديات دعم الأندية معنوياً خصوصاً أصحاب المشاركات الخارجية على الصعيد الأفريقي والعربي لضمان الحفاظ على القوام الدولي.