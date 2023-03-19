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بعد الكشف الطبي.. تحديد موقف السلتو من مواجهة تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 05:58 مساء
بعد الكشف الطبي.. تحديد موقف السلتو من مواجهة تونس
لاعب المنتخب الليبي أنيس سلتو. (أرشيفية: الإنترنت)
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علمت قناة «الوسط» من مصادر خاصة سفر اللاعب الدولي أنيس سلتو لاعب الأهلي طرابلس غدًا الإثنين إلى تونس للحاق بمعسكر المنتخب، وتوقيع كشف طبي قبل اتخاذ قرار مشاركته في المعسكر من عدمه.

وسيخضع السلتو للكشف الطبي تحت إشراف الطاقم الطبي الخاص بالمنتخب استنادًا للائحة المنتخبات، لتحديد مدى قدرته على المشاركة في مواجهتي تونس بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

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ويلتقي المنتخب الليبي نظيره التونسي ذهابًا وإيابًا أيام 24 و28 من شهر مارس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023.

المعتصم المصراتي
فيما تأكد التحاق المحترف الليبي في صفوف سبورتينغ براغا البرتغالي المعتصم المصراتي بمعسكر المنتخب، ومشاركته في اللقاءين أمام تونس، بينما سيغيب أحمد بن علي.

وأكد مدرب المنتخب حمدي بطاو صعوبة لحاق المحترف في ألمانيا دانيال فاضلي بمواجهتي تونس، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة يعمل على حل مشكلته للتواجد مستقبلا مع المنتخب.

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