  • Alwasat News
Atwasat

ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 19 مارس 2023, 04:07 مساء
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي
بن علي والمصراتي وسلتو. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

يواصل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» تحضيراته في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للمباراة المرتقبة في الرابع والعشرين من مارس الجاري بملعب رادس بتونس ضمن تصفيات الجولة الثالثة المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023.

- مؤتمر صحفي بحضور شاكة والطشاني لتوضيح تطورات خطاب «فيفا» ومشروعية اللجوء للقضاء الليبي

ينتظر أن يلتحق ابتداءً من اليوم الأحد محترفو المنتخب الوطني من بينهم لاعب الوسط المعتصم المصراتي المحترف في صفوف سبورتنغ براغا البرتغالي وباقي زملائه المحترفين الذين ضمهم المدرب الوطني حمدي بطاو لقائمته.

تحوم شكوك كبيرة حول غياب كلٍ من أنيس السلتوا وأحمد التربي بسبب الإصابة، حسب إدارة نادي الأهلي طرابلس، حيث قدم الجهاز الطبي تقريرًا بحالتهما الصحية، وقد أحالت إدارة المنتخب الوطني تقرير الإصابة للطبيب المختص  للنظر في تحديد مدى إصابتهما وكذلك تأكد رسميًا غياب أحمد بن علي عن مواجهتي تونس في الرابع والعشرين والثامن والعشرين من مارس الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»

رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد

مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين

الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر

ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا

قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ...
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
النيابة تأمر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا

النيابة تأمر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
حمدي بطاو يكشف مصير دانيال فاضلي من مواجهتيْ تونس
حمدي بطاو يكشف مصير دانيال فاضلي من مواجهتيْ تونس
الحصادي يتألق في بطولة «Riyadh Calendar» الدولية
الحصادي يتألق في بطولة «Riyadh Calendar» الدولية
فوز الأهلي طرابلس والشباب في كأس السلة
فوز الأهلي طرابلس والشباب في كأس السلة
زوارة تحتضن نهائيات ليبيا لكرة اليد
زوارة تحتضن نهائيات ليبيا لكرة اليد
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام ......
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في نهائي الكأس بالفوز على المدينة بهدفين
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في ......
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي......
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو ......
المزيد
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب ......
الأخضر يستقبل مارومو غالانتس الجنوب أفريقي لتحسين الصورة في «الكونفدرالية»
الأخضر يستقبل مارومو غالانتس الجنوب أفريقي لتحسين الصورة في ......
منتدى الأهلي طرابلس يقيم احتفالية ذكرى التأسيس (صور)
منتدى الأهلي طرابلس يقيم احتفالية ذكرى التأسيس (صور)...
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»...
زوارة تحتضن نهائيات ليبيا لكرة اليد
زوارة تحتضن نهائيات ليبيا لكرة اليد...
المزيد