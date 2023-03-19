ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواصل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» تحضيراته في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للمباراة المرتقبة في الرابع والعشرين من مارس الجاري بملعب رادس بتونس ضمن تصفيات الجولة الثالثة المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023.

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ينتظر أن يلتحق ابتداءً من اليوم الأحد محترفو المنتخب الوطني من بينهم لاعب الوسط المعتصم المصراتي المحترف في صفوف سبورتنغ براغا البرتغالي وباقي زملائه المحترفين الذين ضمهم المدرب الوطني حمدي بطاو لقائمته.

تحوم شكوك كبيرة حول غياب كلٍ من أنيس السلتوا وأحمد التربي بسبب الإصابة، حسب إدارة نادي الأهلي طرابلس، حيث قدم الجهاز الطبي تقريرًا بحالتهما الصحية، وقد أحالت إدارة المنتخب الوطني تقرير الإصابة للطبيب المختص للنظر في تحديد مدى إصابتهما وكذلك تأكد رسميًا غياب أحمد بن علي عن مواجهتي تونس في الرابع والعشرين والثامن والعشرين من مارس الجاري.