شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض الملاكم الليبي العالمي مالك الزناد نزالا جديدا، اليوم السبت، أمام الفرنسي ميكائيل ديالو في العاصمة البلجيكية بروكسل، على حزام منظمة WBA continental، وتنقلها قناة الوسط «WTV».

يبدأ الاستوديو التحليلي لنزال الملاكم الليبي مالك الزناد على قناة الوسط «WTV»، في تمام الساعة 8:40 مساءً، بينما موعد بداية النزال 9:00 مساءً، وفقرة تحليل بعد انتهاء النزال: 15-20 دقيقة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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