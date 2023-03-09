شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والصقور في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق مباراة الصداقة وضيفه الصقور في تمام الثالثة ظهرا بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

ويأمل الصداقة في حصد نقاط المباراة الثلاث ليرتقي إلى المركز الثالث في الدوري على حساب ضيفه الصقور، الذي يأمل هو الآخر في الضغط على ثنائي المقدمة الأهلي بنغازي والنصر، مستغلا تباريهما في الديربي اليوم.

ويحتل الصداقة صاحب الأرض المركز الخامس في جدول الدوري، متساويا مع الهلال صاحب المركز الرابع، ومبتعدا بفارق نقطة واحدة عن ضيفه الصقور صاحب المركز الثالث.

تردد قناتي الوسط (WTV) على (النايل سات)

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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