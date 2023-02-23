الاتحاد الليبي للجمباز يعتمد نشاطه لعام 2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد الاتحاد الليبي للجمباز برئاسة عادل الطاهر الككلي اجتماعه الأول، اليوم الخميس، بعد إعادة انتخابه.

وناقش الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الاتحاد وحضره أعضاء المكتب التنفيذي، روزنامة الموسم الجديد، الذي يتضمن بطولات دولية ومحلية وخارجية ودورات للمدربين والحكام.

كما اعتمد الاتحاد النشاط السنوي لنشاطه لسنة 2023، والميزانية التقديرية لسنة 2023.

جانب من الاجتماع الأول للاتحاد الليبي للجمباز بعد إعادة انتخابه، الخميس 23 فبراير 2023 (بوابة الوسط)

جانب من الاجتماع الأول للاتحاد الليبي للجمباز بعد إعادة انتخابه، الخميس 23 فبراير 2023 (بوابة الوسط)