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بعثة فريق بلوزداد الجزائري تصل بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 22 فبراير 2023, 07:21 مساء
بعثة فريق بلوزداد الجزائري تصل بنغازي
بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري في مطار بنغازي الدولي، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)
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وصلت قبل ظهر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري إلى مدينة بنغازي، التي تحتضن مواجهات نادي المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وسيخوض فريق بلوزداد لقاء مهما أمام فريق المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

- بالصور.. المريخ السوداني يستأنف تدريباته على ملعب بنينا استعدادا لبلوزداد
- على ملعب بنينا.. تعادل المريخ السوداني والزمالك المصري بدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يقيم الفريق مساء اليوم الأربعاء أولى حصصه التدريبية في ليبيا، استعدادًا لمباراته المرتقبة مساء الجمعة على أرضية ملعب شهداء بنينا، الذي اختاره نادي المريخ السوداني لإقامة مبارياته الأفريقية عليه.

مشوار المريخ
تعادل فريق المريخ السوداني مع الزمالك المصري سلبيا في ثاني جولات البطولة، بينما مني بالهزيمة في أولى جولاته أمام الترجي بهدف نظيف، ويأمل المريخ في حصد أول فوز له قبل انتهاء مرحلة الذهاب.

مشوار بلوزداد
تعرض فريق بلوزداد للخسارة في ثاني الجولات والتي أقيمت بالجزائر مع فريق الترجي بهدف لصفر، وسجل هدف الترجي الوحيد المحترف الليبي في صفوف الترجي حمدو الهوني، بينما فاز في أولى لقاءاته أمام نادي الزمالك المصري بالقاهرة بهدف وحيد كذلك، ويسعي لاستعادة توازنه في المجموعة من بوابة المريخ.

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