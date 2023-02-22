بعثة فريق بلوزداد الجزائري تصل بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت قبل ظهر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري إلى مدينة بنغازي، التي تحتضن مواجهات نادي المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وسيخوض فريق بلوزداد لقاء مهما أمام فريق المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

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ومن المقرر أن يقيم الفريق مساء اليوم الأربعاء أولى حصصه التدريبية في ليبيا، استعدادًا لمباراته المرتقبة مساء الجمعة على أرضية ملعب شهداء بنينا، الذي اختاره نادي المريخ السوداني لإقامة مبارياته الأفريقية عليه.

مشوار المريخ

تعادل فريق المريخ السوداني مع الزمالك المصري سلبيا في ثاني جولات البطولة، بينما مني بالهزيمة في أولى جولاته أمام الترجي بهدف نظيف، ويأمل المريخ في حصد أول فوز له قبل انتهاء مرحلة الذهاب.