بالصور.. المريخ السوداني يستأنف تدريباته على ملعب بنينا استعدادا لبلوزداد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستأنف نادي المريخ السوداني تدريباته استعدادًا لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واختار المريخ السوداني ملعب شهداء بنينا لإقامة مبارياته الأفريقية عليه، بعد رفض الاتحاد الأفريقي «الكاف» إقامة المباريات على ملعب المريخ لعدم استيفائه شروط السلامة التي وضعها الاتحاد.

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وضمن استعدادات المريخ للمباراة، واجه وديًا نظيره النصر الليبي، الذي تفوق عليه بهدفين مقابل هدف، بعدما تقدم المريخ في المباراة أولًا.

الترجي آخر المواجهات

وسيلتقي المريخ مع بلوزداد في آخر مواجهات مرحلة الذهاب من دور المجموعات، ليتبقى له مباراة وحيدة على ملعب بنينا؛ إذ سيستقبل الترجي التونسي في آخر مباراة بدور المجموعات في الـ17 من مارس المقبل.

جانب من استعدادات فريق المريخ السوداني على ملعب شهداء بنينا، لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من استعدادات فريق المريخ السوداني على ملعب شهداء بنينا، لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من استعدادات فريق المريخ السوداني على ملعب شهداء بنينا، لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)