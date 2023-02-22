  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. المريخ السوداني يستأنف تدريباته على ملعب بنينا استعدادا لبلوزداد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 22 فبراير 2023, 06:18 مساء
بالصور.. المريخ السوداني يستأنف تدريباته على ملعب بنينا استعدادا لبلوزداد
جانب من استعدادات فريق المريخ السوداني على ملعب شهداء بنينا، لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

يستأنف نادي المريخ السوداني تدريباته استعدادًا لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واختار المريخ السوداني ملعب شهداء بنينا لإقامة مبارياته الأفريقية عليه، بعد رفض الاتحاد الأفريقي «الكاف» إقامة المباريات على ملعب المريخ لعدم استيفائه شروط السلامة التي وضعها الاتحاد.

- على ملعب بنينا.. تعادل المريخ السوداني والزمالك المصري بدوري أبطال أفريقيا​
- النصر يهزم المريخ السوداني «بريمونتادا»

وضمن استعدادات المريخ للمباراة، واجه وديًا نظيره النصر الليبي، الذي تفوق عليه بهدفين مقابل هدف، بعدما تقدم المريخ في المباراة أولًا.

الترجي آخر المواجهات
وسيلتقي المريخ مع بلوزداد في آخر مواجهات مرحلة الذهاب من دور المجموعات، ليتبقى له مباراة وحيدة على ملعب بنينا؛ إذ سيستقبل الترجي التونسي في آخر مباراة بدور المجموعات في الـ17 من مارس المقبل.

جانب من استعدادات فريق المريخ السوداني على ملعب شهداء بنينا، لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات فريق المريخ السوداني على ملعب شهداء بنينا، لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات فريق المريخ السوداني على ملعب شهداء بنينا، لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات فريق المريخ السوداني على ملعب شهداء بنينا، لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات فريق المريخ السوداني على ملعب شهداء بنينا، لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)
جانب من استعدادات فريق المريخ السوداني على ملعب شهداء بنينا، لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تكتفي بميدالية فضية واحدة في أفريقية المبارزة

ليبيا تكتفي بميدالية فضية واحدة في أفريقية المبارزة
«فاغنر» تدعو المواطنين الروس إلى الضغط على «هيئة الأركان» لتزويدها بالذخيرة

«فاغنر» تدعو المواطنين الروس إلى الضغط على «هيئة الأركان» لتزويدها بالذخيرة
متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار

متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار
قاض أميركي: عائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر لا يمكنها مصادرة الأصول الأفغانية

قاض أميركي: عائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر لا يمكنها مصادرة الأصول الأفغانية
كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية والتهريج

كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية والتهريج
مجلس النواب يقر قانوني الرياضة والنقابات

مجلس النواب يقر قانوني الرياضة والنقابات
ضبط شخص يمزق إطارات السيارات بالسكين في مصراتة

ضبط شخص يمزق إطارات السيارات بالسكين في مصراتة
حفتر يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بالإمارات

حفتر يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بالإمارات
عودة رواد الفضاء العالقين غير ممكنة قبل سبتمبر

عودة رواد الفضاء العالقين غير ممكنة قبل سبتمبر
أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين

أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين
شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب

شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب
تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة

تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة
عبدالجليل: لا الحكومة ولا الوزارات تسلمت دينارا واحدا من المليارات الثلاثة المخصصة لها

عبدالجليل: لا الحكومة ولا الوزارات تسلمت دينارا واحدا من المليارات الثلاثة ...
أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه للجويفي خلال ساعات

أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه للجويفي خلال ساعات
كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا

كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا
الطوير لقناة الوسط «WTV»: قيد لاعبي الاتحاد صحيح باعتراف «فيفا»

الطوير لقناة الوسط «WTV»: قيد لاعبي الاتحاد صحيح باعتراف «فيفا»
بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز

بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز
قبل سفره إلى نيويورك.. باتيلي يجري مشاورات مع المنفي وعقيلة والمشري وحفتر ووفد عن الدبيبة

قبل سفره إلى نيويورك.. باتيلي يجري مشاورات مع المنفي وعقيلة والمشري وحفتر ووفد ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميسي ومبابي ونادال مع منتخب الأرجنتين وريال مدريد ضمن قائمة جوائز «لوريوس»
ميسي ومبابي ونادال مع منتخب الأرجنتين وريال مدريد ضمن قائمة جوائز...
أرسنال يمدد عقد الفرعون المصري محمد النني حتى 2024 (صور)
أرسنال يمدد عقد الفرعون المصري محمد النني حتى 2024 (صور)
قمة الرعب والثأر بين ليفربول وريال مدريد بدوري الأبطال.. الثلاثاء
قمة الرعب والثأر بين ليفربول وريال مدريد بدوري الأبطال.. الثلاثاء
كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية والتهريج
كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية ...
نابولي يحلق في سماء دوري الأبطال بمشهد نادر الحدوث أمام فرانكفورت.. وسباليتي يحذر
نابولي يحلق في سماء دوري الأبطال بمشهد نادر الحدوث أمام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد...
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر...
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر ......
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية واللجوء لركلات الترجيح
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية ......
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات ......
المزيد
بالصور.. المريخ السوداني يستأنف تدريباته على ملعب بنينا استعدادا لبلوزداد
بالصور.. المريخ السوداني يستأنف تدريباته على ملعب بنينا ......
إنتر يستقبل بورتو في لقاء الأصدقاء.. والسيتي ضيفا ثقيلا على لايبزيغ
إنتر يستقبل بورتو في لقاء الأصدقاء.. والسيتي ضيفا ثقيلا على ......
صلاح يعادل إنجاز دروغبا ويكسر رقم جيرارد في دوري الأبطال
صلاح يعادل إنجاز دروغبا ويكسر رقم جيرارد في دوري الأبطال...
نابولي يحلق في سماء دوري الأبطال بمشهد نادر الحدوث أمام فرانكفورت.. وسباليتي يحذر
نابولي يحلق في سماء دوري الأبطال بمشهد نادر الحدوث أمام ......
كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية والتهريج
كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على ......
المزيد