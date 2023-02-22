«طائرة» الأهلي المصري والقطري تحلقان في سماء صدارة الأندية العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بالقاعات المجمعة على استاد القاهرة في مصر بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ41، بمشاركة 12 فريقا موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى

الأهلي القطري، الميناء اليمن، الصداقة الفلسطيني، النصر البحريني، السويحلي الليبي، كاظمة الكويت.

المجموعة الثانية

الوكرة القطري، خبيل اليمن، مصافي الشمال العراق، بني ياس الإماراتي، السيب عمان، الأهلي المصري.

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وأسفرت مباريات اليوم الثاني في المجموعة الأولى عن فوز الأهلي القطري على الصداقة الفلسطيني بنتيجة (3-0)، وكاظمة الكويتي على الميناء اليمني بنتيجة (3-0)، والنصر البحريني على السويحلي الليبي بنتيجة (3-1).

وفي المجموعة الثانية، تفوق الأهلي المصري على بني ياس الإماراتي (3-0)، والوكرة القطري على خيبل اليمني (3-0)، والسيب العماني على مصافي الشمال العراقي (3-1).

الترتيب بعد الجولة الثانية

الأهلي القطري والنصر البحريني في الصدارة برصيد ست نقاط لكل منهما، وثالثا السويحلي الليبي وكاظمة الكويتي برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وفي آخر الترتيب الصداقة والميناء اليمني دون نقاط.

ويتصدر المجموعة الثانية الأهلي المصري برصيد ست نقاط، وأقرب الملاحقين الوكرة القطري برصيد خمس نقاط، ومن خلفهما السيب العماني برصيد أربع نقاط، ورابعا مصافي الشمال العراقي بنقطة واحدة، وخيبل اليمني دون نقاط.