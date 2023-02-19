ترتيب الدوري الليبي بعد عقوبات لجنة المسابقات

القاهرة - بوابة الوسط

يحتل الأهلي بنغازي صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بينما احتل شباب الجبل المركز الأخير للمجموعة برصيد نقطة واحدة بعد خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب انسحابه من الجولة الأولى لإياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وإليكم كامل الترتيب:

الأهلي بنغازي 19

النصر 15

الصقور 15

الأخضر 13 – له مباراة مؤجلة

الهلال 13

التعاون 12– له مباراة مؤجلة

دارنس 12

الصداقة 10

التحدي 10

شباب الجبل 1

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وتقلص الفارق بين الاتحاد وأقرب ملاحقيه أبوسليم في المجموعة الثانية إلى نقطة واحدة بعد خصم ثلاث نقاط من رصيد الاتحاد.