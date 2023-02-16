الليبي بن دلة يُتوّج بفضية العرب للرماية بالمسدس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توَّج الرامي الليبي محمد بن دلة بالمرتبة الثانية فردي للرماية بالمسدس مسافة «10» أمتار، في ختام منافسات البطولة العربية للرماية لفئة الناشئين، والتي انطلقت أمس بالقاهرة بمشاركة رماة من «11» دولة عربية.

يُذكر أن الاتحاد الليبي للرماية قد شارك برامٍ واحد في هذه البطولة لظروف مالية.

- الليبي بن دلة في الدور الثمانية بالبطولة العربية للرماية

وانطلقت بمصر المرحلة الأولى لبطولة العرب للرماية بالمسدس «10» متر بمشاركة «14» راميًا من دول ليبيا والبحرين والعراق واليمن وتونس وعمان وسورية والسعودية والإمارات وقطر، إلى جانب البلد المُضيف مصر.

الليبي محمد بن دلة خلال مشاركته بالبطولة العربية بمصر، 16 فبراير 2023. (الإنترنت)

الليبي محمد بن دلة خلال مشاركته بالبطولة العربية بمصر، 16 فبراير 2023. (الإنترنت)

الليبي محمد بن دلة خلال مشاركته بالبطولة العربية بمصر، 16 فبراير 2023. (الإنترنت)