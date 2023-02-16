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بكالوريوس بامتياز لأربعة طلاب بكلية التربية البدنية طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 16 فبراير 2023, 06:36 مساء
بكالوريوس بامتياز لأربعة طلاب بكلية التربية البدنية طرابلس
الطلاب مقدمو بحث البكالوريوس بكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)
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نوقشت أمس الأربعاء بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس، رسالة البكالوريوس في إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي للباحثين محمد نوري ترفاس ومصطفى سالم الأشهب وعلي إبراهيم أبومنجل وناجي محمد سليمان، والتي حملت عنوان «فاعلية العلاج الطبيعي في إعادة التأهيل المبكر للحالات المصابة بالاضطرابات الذهنية من وجهة نظر المعالجين»، وحصلت على تقدير امتياز بدرجة 97%.

وأشرف عليها الدكتور بشير محمد الحاراتي، والمناقشان الدكتور محمد علي خليفة والدكتور أحمد عبدالله همل.

وأشارت الدراسات السابقة والبحوث العلمية التي أجريت مؤخرًا أن هناك دور للعلاج الطبيعي المتمثل في أداء التمرينات العلاجية وذلك للحد من الاضطرابات الذهنية.

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وهذا السبب أثار رغبة الباحثين في دراسة هذه المشكلة والتعرف على فاعلية العلاج الطبيعي في إعادة التأهيل المبكر للحالات المصابة بالاضطرابات الذهنية من وجهة نظر المعالجين من خلال التعرف على أهم الاضطرابات الذهنية وبعض مشكلات السلوك ودور وأثر العلاج الطبيعي في حالات الاعتلال والاضطراب الجسدي والوظيفي.

وخلال النقاش حيّا الباحثون مشرف المشروع القامة العلمية بشير محمد الحاراتي على توجيهاته وإرشاداته ونصائحه وتحفيزه المعنوي والتي كان لها الأثر الفعال في استكمال الدراسة بالصورة المطلوبة.

وقدموا أيضًا التحية والشكر إلى السيد العميد وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، وإلى قسم إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي بالكلية وإلى السادة المحكمين للاستبيان وأفراد عينة البحث وأقسام ومراكز العلاج الطبيعي بمدينة طرابلس، كما حيوا أولياء أمورهم وكل من ساعدهم ومد يد العون لهم في بحثهم.

الهدف من البحث
وأشار الباحثون إلى أن البحث يهدف للتعرف على فاعلية العلاج الطبيعي في إعادة التأهيل المبكر للحالات المصابة بالاضطرابات الذهنية من خلال التعرف على أثر العلاج الطبيعي في حالات الاعتلال والاضطراب الجسدي والوظيفي من وجهة نظر المعالجين، وكذا التعرف على أهم الاضطرابات الذهنية وبعض مشكلات السلوك من وجهة نظر المعالجين، وعلى دور العلاج الطبيعي وبعض الاضطرابات الذهنية، والتعرف على بعض الأساليب العلاجية المُوصى بها للأشخاص المصابين بالاضطرابات الذهنية.

وأوضح الباحثون أنه من خلال الدراسة اتضح أن هناك اتفاقا بين استجابات أفراد عينة البحث من المعالجين حول دور العلاج الطبيعي في الحد من الاضطرابات الذهنية.

وأثنت لجنة تقييم المشروع على موضوع البحث لأنه مس الإعاقة الذهنية وأجمعت اللجنة علي أن هذا الموضوع حساس ويمس التأهيل النفسي والذى يساهم في رفع معنويات المريض، وسرعة شفائه، مشيرة أن موضوع البحث له قيمة علمية كبيرة ويجب أن يصل إلى الجهات التي تدعم البحث العلمي.

وقال المشرف على الرسالة البحثية بشير الحاراتي: «الطلبة الباحثون تميزوا بالالتزام والحماس وقاموا بمجهودات جبارة».

تقييم البحث
بعد المناقشة وتقييم خطوات البحث العلمي للمشروع وبعد التحقق من إتمام الطلاب بنجاح لجميع المقررات الدراسية قررت اللجنة قبول المشروع بإجماع كافة أعضاء اللجنة وتقدير عام امتياز بنسبة 97%.

الطلاب مقدمو بحث البكالوريوس بكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس مع مناقشي المشروع بالجامعة، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)
الطلاب مقدمو بحث البكالوريوس بكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس مع مناقشي المشروع بالجامعة، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)
الدكاترة مناقشو بحث البكالوريوس بكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)
الدكاترة مناقشو بحث البكالوريوس بكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)
الدكاترة مناقشو بحث البكالوريوس بكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)
الدكاترة مناقشو بحث البكالوريوس بكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)
نموذج تقييم مشروع الطلبة بكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)
نموذج تقييم مشروع الطلبة بكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)
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