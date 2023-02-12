تايكواندو ليبيا يشارك ببطولتي مصر المفتوحة وكأس أفريقيا...

توجهت اليوم إلى مصر بعثة المنتخب الليبي للتايكواندو من أجل المشاركة في بطولتي «مصر المفتوحة المصنفة G-1» وبطولة «كأس أفريقيا المصنفة G-2».
وقال رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو علي صابر في تصريح إلى بوابة «الوسط»: «البطولتان ستقامان بمدينة القاهرة في الفترة من 11 إلى 18 فبراير الجاري، وسنسعى من خلال المشاركة فيهما للاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس والتي تستضيفها السنغال نوفمبر 2024».
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المشاركة بأربعة رياضيين
وأكمل صابر: «مشاركتنا في البطولتين ستكون بأربعة رياضيين وهم آدم شريحة ونجم الدين بورزيق وسعود معتوق وأسامة مطاوع، إلى جانب المدرب محمد بلقاسم طليش».
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