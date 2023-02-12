شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي بنغازي وضيفه الصداقة في تمام الخامسة والنصف مساء، ضمن منافسات الأسبوع الأول من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى.

ويدخل الأهلي بنغازي المباراة سعيًا للفوز لتحقيق بداية قوية في أولى مواجهات مرحلة الإياب، بعد حصده 16 نقطة، في مرحلة الذهاب من الدوري، بينما الصداقة الذي أنهى ثامنًا بعشر نقاط، يأمل في الوصول للمربع الذهبي.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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