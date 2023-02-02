اليوم.. 5 مباريات في ختام الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى...

تختتم اليوم الخميس الجولة الرابعة من الدوري الليبي بدرجته الأولى بإقامة خمس مباريات. يلتقي نادي رفيق نظيره الفالوجا على ملعب مدينة صرمان، بينما يحل الترسانة ضيفا على ترهونة على ملعب الأخير.
ويستضيف فريق الوطن بملعبه بمدينة أبوعيسى نظيره المجد، بينما تستضيف أرضية الملعب الليبي مباراة الشط وأبي الأشهر.
- «بوابة الوسط» تستعرض أبرز نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
- الأنوار ووفاق أجدابيا والوطن في صدارة دوري الدرجة الأولى
البشائر ضيفا على المستقبل
أما في باقي مباريات الجولة، فستقام بمدينة الجميل، مواجهة قوية بين البشائر الذي يحل ضيفا على المستقبل، بينما يتبارى سبها الهلال مع المهاري على ميدان الملعب البلدي.
تعليقات