اليوم.. 5 مباريات في ختام الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تختتم اليوم الخميس الجولة الرابعة من الدوري الليبي بدرجته الأولى بإقامة خمس مباريات. يلتقي نادي رفيق نظيره الفالوجا على ملعب مدينة صرمان، بينما يحل الترسانة ضيفا على ترهونة على ملعب الأخير.

ويستضيف فريق الوطن بملعبه بمدينة أبوعيسى نظيره المجد، بينما تستضيف أرضية الملعب الليبي مباراة الشط وأبي الأشهر.

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