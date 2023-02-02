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اليوم.. 5 مباريات في ختام الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 02 فبراير 2023, 12:22 مساء
اليوم.. 5 مباريات في ختام الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى
لاعبو نادي الملعب الليبي الناشط بدوري الدرجة الأولى الليبي. (أرشيفية: صفحة النادي بفيسبوك)
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تختتم اليوم الخميس الجولة الرابعة من الدوري الليبي بدرجته الأولى بإقامة خمس مباريات. يلتقي نادي رفيق نظيره الفالوجا على ملعب مدينة صرمان، بينما يحل الترسانة ضيفا على ترهونة على ملعب الأخير.

ويستضيف فريق الوطن بملعبه بمدينة أبوعيسى نظيره المجد، بينما تستضيف أرضية الملعب الليبي مباراة الشط وأبي الأشهر.

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البشائر ضيفا على المستقبل
أما في باقي مباريات الجولة، فستقام بمدينة الجميل، مواجهة قوية بين البشائر الذي يحل ضيفا على المستقبل، بينما يتبارى سبها الهلال مع المهاري على ميدان الملعب البلدي.

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