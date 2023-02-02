«بوابة الوسط» تستعرض أبرز نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الأربعاء، في مسابقة الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم 13 مباراة، انتهت سبع منها بالفوز، وست مباريات بالتعادل، واهتزت الشباك في 21 مناسبة، بمعدل يقترب من هدف في كل مباراة، وهذه النتائج المسجلة.

سيطر التعادل على مواجهات المجموعة الأولى، إذ تعادل القرضابية مع النهضة دون أهداف، بينما تعادل المهدية مع الشرارة بهدف لمثله.

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ولحساب المجموعة الثانية التي شهدت خمس مباريات، حقق نجوم أجدابيا الفوز على النجمة بثلاثية نظيفة، بينما فاز الأنوار على القيروان بهدفين مقابل هدف وحيد، أما خليج أجدابيا فتفوق على ضيفه النسور بهدفين دون رد، وحقق بنغازي الجديدة الفوز على الأنصار بذات النتيجة، واختتمت الجولة بتعادل سلبي بين البروق ونجوم بنغازي.

فوز المنار على الوحدة بنغازي

وفي المجموعة الثالثة أقيمت مباراة واحدة، انتهت بفوز المنار على الوحدة بنغازي بهدف لصفر.

أما في المجموعة الخامسة فشهدت فوز الملعب الليبي على الظهرة بهدفين لهدف، والجزيرة على الطلائع بهدف لصفر، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، إذ تعادل النصر زليتن مع الشموع بهدف لمثله، والشروق مع الجمارك بهدف لهدف، وتعادل الوحدة والشرطة دون أهداف.