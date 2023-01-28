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الأنوار ووفاق أجدابيا والوطن في صدارة دوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 28 يناير 2023, 12:25 مساء
الأنوار ووفاق أجدابيا والوطن في صدارة دوري الدرجة الأولى
فريق كرة القدم بنادي الوطن. (فيسبوك)
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تتواصل الندية في مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وجاء الترتيب الموقت بعد الجولة الثالثة على النحو التالي، شهدت المجموعة الأولى راحة، وباتت الصدارة على حالها للقرضابية برصيد 4 نقاط، ويلاحقه الشرارة والنهضة بـ3 نقاط لكل منهما، وفارق الأهداف للشرارة ورابعا يتساوى المهاري والمهدية بنقطتين لكل منهما، وسادس الترتيب للهلال بنقطة واحدة.

- 8 أهداف في دوري الدرجة الأولى الليبي

المجموعة الثانية
الأنوار والبروق في صدارة المجموعة الثانية، الأنوار بـ7 نقاط + 5 أهداف، وثانيا البروق 7 نقاط + 4 أهداف، وثالثا القيروان 6، ورابعا الخليج أجدابيا ونجوم أجدابيا بـ4 نقاط، وسادسا النسور 4 نقاط - 2، وسابعا بنغازي الجديدة 3 نقاط + 2، وثامنا نجوم بنغازي 3 نقاط + 1، وتاسعا النجمة 2، وعاشرا الأنصار 1.

المجموعة الثالثة
وفاق أجدابيا والبرانس في صدارة المجموعة الثالثة، الوفاق أجدابيا بفارق الأهداف له 7 نقاط + 3 أهداف، والبرانس ثانيا 7 نقاط + 2 هدفين، وخليج سرت ثالثا بـ6 نقاط، تتساوى بعدها ثلاثة فرق برصيد أربعة نقاط وبفارق الأهداف يأتي الأفريقي رابعا برصيد 4 نقاط من مباراتين، وخامسا الطيران، وسادسا المنار، وسابعا الأندلس 3، وثامنا السواعد 2، وتاسعا المروج بنقطة واحدة من مباراتين، وعاشرا الوحدة بنغازي بنقطة واحدة من ثلاث مباريات، والحادي عشر خالد بن الوليد دون نقاط.

المجموعة الرابعة
يتصدر المجموعة الرابعة الوطن بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، ويلاحقه البشائر 7، وثالثا أبي الأشهر 6 نقاط + 3، ورابعا رفيق 6 نقاط + 1، وخامسا المستقبل 4، وسادسا الترسانة 3، وسابعا الشط نقطتين - 2، وثامنا المجد 2 نقطتين -3، وتاسعا ترهونة نقطة، وعاشرا الفالوجا دون نقاط.

المجموعة الخامسة
الشموع ينفرد بصدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ويأتي ثانيا الملعب الليبي 6، وثالثا الشرطة 5، تتساوى بعدها خمسة فرق برصيد 4 نقاط لكل منهم وبفارق الأهداف يأتي الجمارك رابعا + 1 هدف، والنصر خامسا، وفرق الطلائع والشروق والجزيرة سادسا- 1 هدف، وتاسعا الوحدة 1 نقطة - 2 هدفين، وعاشرا الظهرة بنقطة واحدة - 3 أهداف.

فريق كرة القدم بنادي الوطن. (فيسبوك)
فريق كرة القدم بنادي الوطن. (فيسبوك)
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