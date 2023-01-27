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في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 05:01 مساء
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري
محمد الغنيمي المحترف في زاخو، يحتفل بهدفه في مرمى الديوانية بالدوري العراقي، ملعب كربلاء، 26 يناير 2023. (الإنترنت)
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سجل اللاعب الليبي محمد الغنيمي هدفين في أول لقاء له مع ناديه الجديد زاخو العراقي، ليساهم بفوزه على الديوانية بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري العراقي لكرة القدم.

ورفع زاخو رصيده لـ11 نقطة في المركز الـ17، متجاوزا فريق النفط بفارق نقطتين، ويبتعد عن المركز المؤدي للهبوط المباشر لدوري الدرجة الأولى، وفق ما نشرته صفحة أخبار المحترفين الليبيين بـ«فيسبوك».

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وأعاد الغنيمي زاخو للقاء بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 42 من الشوط الأول، بعد أن كان فريقه متأخرا في النتيجة، ثم عاد وأضاف الهدف الرابع لفريقه والثاني له في المباراة.

الانتقال لزاخو
وانتقل المهاجم الليبي محمد الغنيمي لصفوف نادي زاخو العراقي في انتقالات يناير الحالية، من صفوف نادي النصر الليبي.

ويعتبر الغنيمي (24 عاما) من اللاعبين أصحاب التجارب العديدة، إذ مثل أندية الاتحاد والوحدة والخمس والمدينة وأبوسليم والنصر، كما خاض تجربة احترافيه في الدوري التونسي مع الاتحاد المنستيري.

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