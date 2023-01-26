النصر يعلن تضامنه مع الأندية المنسحبة من الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن نادي النصر في بيان رسمي نشره عبر صفحته «بفيسبوك» عن تضامنه مع الأندية التي أعلنت انسحابها من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بحجة عدم الإنصاف في توزيع الدعم المالي بين الأندية.

وأعلنت أندية المدينة والخمس والاتحاد المصراتي وشباب الجبل والمحلة في وقت سابق عبر بيانات رسمية تعليق مشاركتها في الدوري الليبي بمرحلة الإياب، لعدم تكافؤ الفرص ودعم ناد بعينه دون غيره.

- نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

- أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

الثاني من فبراير موعدا لعودة الدوري

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الثاني من فبراير موعدا لاستئناف مرحلة الإياب للدوري.

وذكرت الأندية في بياناتها المنشورة: «عندما تُظلم الأندية ويخفى حقها في وضح النهار يصمت الإعلام دون التفوه بكلمة، وعندما يُدعم ناد بعينه دون غيره لن تجد من يدافع عن تكافؤ الفرص ومصير الدوري في ظل وجود هذه الفروقات».

وأضافت: «يجرى دعم بعض الأندية بعينها، بينما لا تستطيع أندية أخرى التنقل للعب المباريات، رغم أنها تمثل مدنا ليبية عريقة».

بيان نادي النصر الليبي الذي يتضامن به مع الأندية المنسحبة من مرحلة الإياب للدوري الليبي، 25 يناير 2023. (صفحة نادي النصر بفيسبوك)