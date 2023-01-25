  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. الاتحاد الليبي للشطرنج يعقد اجتماعه الأول في 2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 25 يناير 2023, 07:25 مساء
بالصور.. الاتحاد الليبي للشطرنج يعقد اجتماعه الأول في 2023
جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للشطرنج، بطرابلس، 25 يناير 2023. (الوسط)
alwasat radio

عقد الاتحاد الليبي للشطرنج بقاعة الاجتماعات بالاتحادات الرياضية بطرابلس صباح اليوم الأربعاء اجتماعه الأول لسنة 2023، وناقش فيه عديد المواضيع التي تهم اللعبة.

ونوقش في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج الأستاذ فوزي أبورجعة وحضره أعضاء المكتب التنفيذي، عديد المواضيع من بينها إعادة تشكيل اللجان بالاتحاد الليبي، وإعادة تشكيل الاتحادات الفرعية بالمناطق.

- اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشطرنج
- النعمي يفتح باب التسجيل في الدورة الدولية لمنظمي بطولات الشطرنج

كما نوقش أيضا الاستعداد لبطولة ليبيا للفئات السنية التي ستقام في الـ30 من الشهر الجاري بمدينة مصراتة وبطولة ليبيا للسيدات في الـ10 من شهر فبراير المقبل.

فتح الانتساب للأندية
وتم خلال الاجتماع فتح الانتساب للأندية بداية من الأول من مارس المقبل، وحتى 28 من نفس الشهر، إلى جانب عديد المواضيع المهمة الأخرى التي تخص اللعبة.

جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للشطرنج، بطرابلس، 25 يناير 2023. (الوسط)
جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للشطرنج، بطرابلس، 25 يناير 2023. (الوسط)
جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للشطرنج، بطرابلس، 25 يناير 2023. (الوسط)
جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للشطرنج، بطرابلس، 25 يناير 2023. (الوسط)
رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج الأستاذ فوزي أبورجعة من اجتماع الاتحاد اليوم بطرابلس، 25 يناير 2023. (الوسط)
رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج الأستاذ فوزي أبورجعة من اجتماع الاتحاد اليوم بطرابلس، 25 يناير 2023. (الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني

أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي

بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة

مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم

عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشطرنج
اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشطرنج
بطاقة عالقة بين الجزيرة والنصر بعد تأهل السويحلي والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس في «سداسي الطائرة»
بطاقة عالقة بين الجزيرة والنصر بعد تأهل السويحلي والأهلي بنغازي ...
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة ...
أرطيبة ينضم للصفقات الجديدة في الأخضر
أرطيبة ينضم للصفقات الجديدة في الأخضر
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا...
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا...
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا...
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني ......
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»...
المزيد
بالصور.. الاتحاد الليبي للشطرنج يعقد اجتماعه الأول في 2023
بالصور.. الاتحاد الليبي للشطرنج يعقد اجتماعه الأول في 2023...
في تصريح إل​ى «الوسط».. طلال أبوخطوة: قانون الرياضة يحتاج لتعديل
في تصريح إل​ى «الوسط».. طلال أبوخطوة: قانون الرياضة يحتاج ......
6 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الأربعاء
6 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الأربعاء...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. ......
أرطيبة ينضم للصفقات الجديدة في الأخضر
أرطيبة ينضم للصفقات الجديدة في الأخضر...
المزيد