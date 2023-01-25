بالصور.. الاتحاد الليبي للشطرنج يعقد اجتماعه الأول في 2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد الاتحاد الليبي للشطرنج بقاعة الاجتماعات بالاتحادات الرياضية بطرابلس صباح اليوم الأربعاء اجتماعه الأول لسنة 2023، وناقش فيه عديد المواضيع التي تهم اللعبة.

ونوقش في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج الأستاذ فوزي أبورجعة وحضره أعضاء المكتب التنفيذي، عديد المواضيع من بينها إعادة تشكيل اللجان بالاتحاد الليبي، وإعادة تشكيل الاتحادات الفرعية بالمناطق.

- اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشطرنج

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كما نوقش أيضا الاستعداد لبطولة ليبيا للفئات السنية التي ستقام في الـ30 من الشهر الجاري بمدينة مصراتة وبطولة ليبيا للسيدات في الـ10 من شهر فبراير المقبل.

فتح الانتساب للأندية

وتم خلال الاجتماع فتح الانتساب للأندية بداية من الأول من مارس المقبل، وحتى 28 من نفس الشهر، إلى جانب عديد المواضيع المهمة الأخرى التي تخص اللعبة.

جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للشطرنج، بطرابلس، 25 يناير 2023. (الوسط)

جانب من اجتماع الاتحاد الليبي للشطرنج، بطرابلس، 25 يناير 2023. (الوسط)

رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج الأستاذ فوزي أبورجعة من اجتماع الاتحاد اليوم بطرابلس، 25 يناير 2023. (الوسط)