النعمي يفتح باب التسجيل في الدورة الدولية لمنظمي بطولات الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد المنسق العام للدورة الدولية لمنظمي لعبة الشطرنج الليبي هاشم النعمي، فتح باب الاشتراك في الدورة الدولية لمنظمي بطولات الشطرنج، والتي ستشرف عليها أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج، بالتعاون مع لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للشطرنج والتي ستكون عبر الإنترنت، في الفترة من 26 وحتى 30 يناير الحالي.

ويبقى باب المشاركة مفتوحًا لجميع الناطقين باللغة العربية في كافة القارات، وسيحاضر فيها مستشار لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للشطرنج الإماراتي مهدى عبدالرحيم.

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وأضاف النعمي في تصريحه إلى بوابة «الوسط»: «يتضمن برنامج الدورة العديد من المحاضرات من بينها: قواعد التقويم لبرنامج بطولات الشطرنج ، واللوائح العامة للمسابقات والبطولات الخاصة، ومحاضرة عن الجوائز السنوية لبطولات الاتحاد الدولي، وإجراءات المناقصة والمفاضلة بين عروض الدول المتقدمة لاستضافة البطولات العالمية، والتعلمات الفنية لاستضافة البطولات، وقواعد التصنيف الدولي للاعبي الشطرنج، والقواعد التنظيمية الأساسية لمسابقات الشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف والشطرنج الهجين».