  • Alwasat News
Atwasat

النعمي يفتح باب التسجيل في الدورة الدولية لمنظمي بطولات الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 05 يناير 2023, 05:45 مساء
النعمي يفتح باب التسجيل في الدورة الدولية لمنظمي بطولات الشطرنج
لاعب الشطرنج الليبي هاشم النعمي. (أرشيفية: صفحة اللاعب بفيسبوك)
alwasat radio

أكد المنسق العام للدورة الدولية لمنظمي لعبة الشطرنج الليبي هاشم النعمي، فتح باب الاشتراك في الدورة الدولية لمنظمي بطولات الشطرنج، والتي ستشرف عليها أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج، بالتعاون مع لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للشطرنج والتي ستكون عبر الإنترنت، في الفترة من 26 وحتى 30 يناير الحالي.

ويبقى باب المشاركة مفتوحًا لجميع الناطقين باللغة العربية في كافة القارات، وسيحاضر فيها مستشار لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للشطرنج الإماراتي مهدى عبدالرحيم.

- عبدالله البوسيفي يتوج بكأس وذهبية شطرنج مصراتة (صور)
- فيصل زقطة يتوج ببطولة شطرنج المؤسسة الوطنية للنفط (صور)

وأضاف النعمي في تصريحه إلى بوابة «الوسط»: «يتضمن برنامج الدورة العديد من المحاضرات من بينها: قواعد التقويم لبرنامج بطولات الشطرنج ، واللوائح العامة للمسابقات والبطولات الخاصة، ومحاضرة عن الجوائز السنوية لبطولات الاتحاد الدولي، وإجراءات المناقصة والمفاضلة بين عروض الدول المتقدمة لاستضافة البطولات العالمية، والتعلمات الفنية لاستضافة البطولات، وقواعد التصنيف الدولي للاعبي الشطرنج، والقواعد التنظيمية الأساسية لمسابقات الشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف والشطرنج الهجين».

رسوم الاشتراك في الدورة
وأكمل النعمي حديثه: «رسوم الاشتراك حددت للرجال بـ70 دولارا، وللسيدات بـ40 دولارا، وسيمنح المجتازون للدورة بنجاح شهادات معتمدة من الاتحادين الآسيوي والدولي للشطرنج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023

منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه

سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه
بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء

بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء
ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا

ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا
مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة

ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصطفى سلطان يمثل ليبيا في عالمية الرماية بالخرطوش
مصطفى سلطان يمثل ليبيا في عالمية الرماية بالخرطوش
الأهلي طرابلس ينهي أولى صفقات الشتاء بالتعاقد مع المدافع التونسي هيثـم العيوني
الأهلي طرابلس ينهي أولى صفقات الشتاء بالتعاقد مع المدافع التونسي ...
لجنة المسابقات تعلن جدول الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى
لجنة المسابقات تعلن جدول الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى
لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي تعتمد حكام ليبيا الدوليين
لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي تعتمد حكام ليبيا الدوليين
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» ......
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»...
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان ......
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس ......
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. الثلاثاء
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. ......
المزيد
النعمي يفتح باب التسجيل في الدورة الدولية لمنظمي بطولات الشطرنج
النعمي يفتح باب التسجيل في الدورة الدولية لمنظمي بطولات ......
مدير إنتر التنفيذي: نحن نتفاوض مع سكرينيار لكن لا يمكننا فعل الكثير
مدير إنتر التنفيذي: نحن نتفاوض مع سكرينيار لكن لا يمكننا فعل......
الاتحاد يهزم الجزيرة في الدوري الليبي لكرة السلة
الاتحاد يهزم الجزيرة في الدوري الليبي لكرة السلة...
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023...
لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي تعتمد حكام ليبيا الدوليين
لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي تعتمد حكام ليبيا الدوليين...
المزيد