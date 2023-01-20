  • Alwasat News
Atwasat

مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 20 يناير 2023, 11:14 صباحا
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
مدرب المنتخب الوطني الليبي كورينتين مارتينز. (الإنترنت)
alwasat radio

يواجه منتخب ليبيا الأول لكرة القدم نظيره الإثيوبي السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» المقامة بالجزائر، وتعد مباراة غير مؤثرة في مشوار «فرسان المتوسط» بعد الخسارة في أول مواجهتين أمام مستضيف البطولة الجزائر بهدف ثم موزمبيق بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتنعدم فرص وحظوظ الفريق الوطني في التأهل للدور التالي، وعبر الفرنسي كورنتان مارتينز عن حزنه الشديد للخسارة أمام موزمبيق، قائلا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة «سجلنا هدف التقدم في الشوط الأول، وحصلنا على عدة فرص لتسجيل هدف ثان، لكننا لم ننجح في ذلك، وفي الشوط الثاني تغير كل شيء، ولم يكن الأداء متزنا، واستقبلنا هدفين ولم ننجح في الرجوع بالنتيجة وسجلنا هدفا قلصنا به النتيجة فقط، لم نحسن الضغط على حامل الكرة، وتركنا مساحات، فوجدنا صعوبات كبيرة، غياب محمد التوهامي الذي قدم أداء دفاعيا ممتازا أمام الجزائر أثر في وسط الملعب ولم نقحمه خلال المباراة بسبب الإصابة»، لينتظر الفرنسي كورنتان مارتينز تحديد مصيره بعد الإخفاق في بطولة سبق أن توج بها «فرسان المتوسط» في العام 2014.

تصريحات مارتينز قبل «شان»
قبل البطولة خرج مارتينز بتصريحات قال فيها: «راضٍ عن معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم في تونس، خضنا تجربتين ناجحتين أمام ساحل العاج والكونغو الديمقراطية». وأضاف مارتينز في تصريحاته للصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك» قائلا: «الوديتان كانتا تحضير وتجهيز جيدين للفريق قبل خوض منافسات الشان، ولا تهمني نتائج الوديات، فتعرفنا أكثر على إمكانيات وقدرات جميع اللاعبين وجاهزيتهم وعالجنا العديد من الأخطاء وتوصلنا إلى التشكيل الأقرب والأكثر تجانسا، ونحن جاهزون لكل مباريات البطولة».

للاطلاع على العدد «374» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأكمل: «راضٍ عن كل اختياراتي للاعبي الفريق، وأرى أنهم الأبرز والأفضل في الدوري الليبى حاليا، وهدفنا في بطولة الشان هو الوصول لأبعد مرحلة ممكنة، وكل مباراة سنخوضها ستكون مباراة نهائية حاسمة والمشاركة في البطولة سنكتشف خلالها العديد من اللاعبين المحليين البارزين لتدعيم وتعزيز صفوف الفريق والاعتماد عليهم فى تصفيات الـ(كان)». واختتم الفرنسي كورنتان مارتينز حديثه قائلا: «لدى فكرة كافية عن كل المنتخبات التي سنواجهها فى (الشان) ضمن مجموعتنا، وأعد الجمهور الرياضي في ليبيا بأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم، ونأمل منه الوقوف مع لاعبي الفريق ودعمهم وتشجيعهم».

ليبيا تشارك في «شان» رغم التهديد بالانسحاب
وأكدت ليبيا مشاركتها في البطولة، بعد التهديد بالانسحاب من قِبل الاتحاد الليبي لكرة القدم، بسبب الضائقة المالية، وحل المشكلة المالية من قِبل وزارة الرياضة، حيث أكد الوزير عبدالشفيع الجويفي أن الوزارة سوف تتكفل بجميع مصاريف المنتخب للمشاركة في البطولة. وخرج وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي بتصريحات مهمة عن أزمة المنتخب الوطني «فرسان المتوسط» المتواجد حاليا في معسكر بتونس قبل أيام من التوجه إلى الجزائر للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023»، في اتصال هاتفي لبرنامج «في التسعين» على قناة الوسط «WTV». وقال الجويفي «إن أزمة اتحاد كرة القدم الراهنة في طريقها إلى الحل، وإن وزارة الرياضة ستتكفل بالمصاريف المالية الكاملة لمشاركة المنتخب الوطني (فرسان المتوسط) في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (شان 2023) بالجزائر».

وينتظر منتخب ليبيا مع مارتينز منافسات الصعود إلى أمم أفريقيا «كان»، وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بـ«ساحل العاج 2023»، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا، ويهدف مارتينز (53 عاماً) إلى قيادة «فرسان المتوسط» إلى كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج، بالإضافة إلى كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر، وسبق أن درب مارتينز موريتانيا بين 2014 و2021 وقادها إلى أول نسختين في تاريخها من كأس أمم أفريقيا، لذا كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، بشكل رسمي، التعاقد مع مارتينز لقيادة «فرسان المتوسط» للرهان عليه في المرحلة المقبلة. وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، إعادة تنظيم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد التعاقد مع مارتينز، وأعلن اتحاد الكرة تكليف المدرب الوطني عمر المريمي مهام المدرب المساعد وإسناد مهمة مدير إداري المنتخب إلى اللاعب الدولي السابق علي الأسود.

وانتقدت عدة شخصيات رياضية أداء الفرنسي كورنتان مارتينز، بعد مباراة أوغندا في افتتاح الدورة الدولية الودية في بنغازي، التي انتهت بالتعادل السلبي، واعتبرت التعاقد معه خطأً كبيراً، كما سبق أن شهد الوسط الرياضي حالة الاستياء نفسها، بعد أن فقد المنتخب الليبي لكرة القدم نتيجة مباراته أمام غينيا الاستوائية بهدفين لصفر في تصفيات أمم أفريقيا ضمن سباق الترشح للنهائيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني

بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو

يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» ...
«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي

«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»

كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل
باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي

باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي
«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف
بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال

بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال
ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد

ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد
«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟

«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟
«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت

«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز

نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
طائرة السويحلي في نهائيات كأس ليبيا
طائرة السويحلي في نهائيات كأس ليبيا
بالصور.. صالة الألعاب الرياضية لنادي الأهلي طرابلس جاهزة لاستقبال المباريات
بالصور.. صالة الألعاب الرياضية لنادي الأهلي طرابلس جاهزة لاستقبال...
بالصور.. صالة الألعاب الرياضية لنادي الاتحاد جاهزة لاستقبال المباريات
بالصور.. صالة الألعاب الرياضية لنادي الاتحاد جاهزة لاستقبال ...
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
عبدالباسط محمود لاعب المدينة السابق يطالب برحيل اتحاد الكرة الليبي
عبدالباسط محمود لاعب المدينة السابق يطالب برحيل اتحاد الكرة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»...
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان ......
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني ......
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» ......
شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير الرياضة لـ«في التسعين»
شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير......
المزيد
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين...
البارالمبية الليبية تعقد جمعيتها العمومية المقبلة في سرت
البارالمبية الليبية تعقد جمعيتها العمومية المقبلة في سرت...
الكريكشي نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للتجديف
الكريكشي نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي ......
عبدالباسط محمود لاعب المدينة السابق يطالب برحيل اتحاد الكرة الليبي
عبدالباسط محمود لاعب المدينة السابق يطالب برحيل اتحاد الكرة ......
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي...
المزيد