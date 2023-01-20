مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواجه منتخب ليبيا الأول لكرة القدم نظيره الإثيوبي السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» المقامة بالجزائر، وتعد مباراة غير مؤثرة في مشوار «فرسان المتوسط» بعد الخسارة في أول مواجهتين أمام مستضيف البطولة الجزائر بهدف ثم موزمبيق بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتنعدم فرص وحظوظ الفريق الوطني في التأهل للدور التالي، وعبر الفرنسي كورنتان مارتينز عن حزنه الشديد للخسارة أمام موزمبيق، قائلا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة «سجلنا هدف التقدم في الشوط الأول، وحصلنا على عدة فرص لتسجيل هدف ثان، لكننا لم ننجح في ذلك، وفي الشوط الثاني تغير كل شيء، ولم يكن الأداء متزنا، واستقبلنا هدفين ولم ننجح في الرجوع بالنتيجة وسجلنا هدفا قلصنا به النتيجة فقط، لم نحسن الضغط على حامل الكرة، وتركنا مساحات، فوجدنا صعوبات كبيرة، غياب محمد التوهامي الذي قدم أداء دفاعيا ممتازا أمام الجزائر أثر في وسط الملعب ولم نقحمه خلال المباراة بسبب الإصابة»، لينتظر الفرنسي كورنتان مارتينز تحديد مصيره بعد الإخفاق في بطولة سبق أن توج بها «فرسان المتوسط» في العام 2014.

تصريحات مارتينز قبل «شان»

قبل البطولة خرج مارتينز بتصريحات قال فيها: «راضٍ عن معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم في تونس، خضنا تجربتين ناجحتين أمام ساحل العاج والكونغو الديمقراطية». وأضاف مارتينز في تصريحاته للصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك» قائلا: «الوديتان كانتا تحضير وتجهيز جيدين للفريق قبل خوض منافسات الشان، ولا تهمني نتائج الوديات، فتعرفنا أكثر على إمكانيات وقدرات جميع اللاعبين وجاهزيتهم وعالجنا العديد من الأخطاء وتوصلنا إلى التشكيل الأقرب والأكثر تجانسا، ونحن جاهزون لكل مباريات البطولة».

للاطلاع على العدد «374» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأكمل: «راضٍ عن كل اختياراتي للاعبي الفريق، وأرى أنهم الأبرز والأفضل في الدوري الليبى حاليا، وهدفنا في بطولة الشان هو الوصول لأبعد مرحلة ممكنة، وكل مباراة سنخوضها ستكون مباراة نهائية حاسمة والمشاركة في البطولة سنكتشف خلالها العديد من اللاعبين المحليين البارزين لتدعيم وتعزيز صفوف الفريق والاعتماد عليهم فى تصفيات الـ(كان)». واختتم الفرنسي كورنتان مارتينز حديثه قائلا: «لدى فكرة كافية عن كل المنتخبات التي سنواجهها فى (الشان) ضمن مجموعتنا، وأعد الجمهور الرياضي في ليبيا بأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم، ونأمل منه الوقوف مع لاعبي الفريق ودعمهم وتشجيعهم».

ليبيا تشارك في «شان» رغم التهديد بالانسحاب

وأكدت ليبيا مشاركتها في البطولة، بعد التهديد بالانسحاب من قِبل الاتحاد الليبي لكرة القدم، بسبب الضائقة المالية، وحل المشكلة المالية من قِبل وزارة الرياضة، حيث أكد الوزير عبدالشفيع الجويفي أن الوزارة سوف تتكفل بجميع مصاريف المنتخب للمشاركة في البطولة. وخرج وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي بتصريحات مهمة عن أزمة المنتخب الوطني «فرسان المتوسط» المتواجد حاليا في معسكر بتونس قبل أيام من التوجه إلى الجزائر للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023»، في اتصال هاتفي لبرنامج «في التسعين» على قناة الوسط «WTV». وقال الجويفي «إن أزمة اتحاد كرة القدم الراهنة في طريقها إلى الحل، وإن وزارة الرياضة ستتكفل بالمصاريف المالية الكاملة لمشاركة المنتخب الوطني (فرسان المتوسط) في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (شان 2023) بالجزائر».

وينتظر منتخب ليبيا مع مارتينز منافسات الصعود إلى أمم أفريقيا «كان»، وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بـ«ساحل العاج 2023»، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا، ويهدف مارتينز (53 عاماً) إلى قيادة «فرسان المتوسط» إلى كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج، بالإضافة إلى كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر، وسبق أن درب مارتينز موريتانيا بين 2014 و2021 وقادها إلى أول نسختين في تاريخها من كأس أمم أفريقيا، لذا كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، بشكل رسمي، التعاقد مع مارتينز لقيادة «فرسان المتوسط» للرهان عليه في المرحلة المقبلة. وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، إعادة تنظيم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد التعاقد مع مارتينز، وأعلن اتحاد الكرة تكليف المدرب الوطني عمر المريمي مهام المدرب المساعد وإسناد مهمة مدير إداري المنتخب إلى اللاعب الدولي السابق علي الأسود.

وانتقدت عدة شخصيات رياضية أداء الفرنسي كورنتان مارتينز، بعد مباراة أوغندا في افتتاح الدورة الدولية الودية في بنغازي، التي انتهت بالتعادل السلبي، واعتبرت التعاقد معه خطأً كبيراً، كما سبق أن شهد الوسط الرياضي حالة الاستياء نفسها، بعد أن فقد المنتخب الليبي لكرة القدم نتيجة مباراته أمام غينيا الاستوائية بهدفين لصفر في تصفيات أمم أفريقيا ضمن سباق الترشح للنهائيات.