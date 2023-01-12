شاهد.. المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»

القاهرة - بوابة الوسط

خاص المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة المنتخب الجزائري في التساعة من مساء غدٍ الجمعة في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان»، بملعب نيلسون مانديلا.

ونشرت صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم على «فيسبوك» مقطعا مصورًا يظهر جانبًا من الحصة التدريبية للمنتخب الوطني، حيث بدا اللاعبين في مستوى تركيز وجدية، وسط أحاديث جانبية للجهاز الفني الذي يحاول دراسة الخصم على الصعيد الفني.

- مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أكد مدرب المنتخب الليبي كورينتين مارتينز، اليوم الخميس، أن عناصر الفريق تركز في الاستعداد للمواجهة، كما عبر عن سعادته بلعب مباراة الافتتاح للبطولة أمام الجزائر، قائلا: «ركزنا على تدريباتنا، ونسعى للتواجد في كامل جاهزيتنا خلال المواجهة غدا أمام الجزائر، سنتسلح بإمكاناتنا ضد «محاربو الصحراء»، ونسعى لتقديم مباراة تليق بالكرة الليبية»، وفق ما نشرته جريدة النهار الجزائرية.

جانب من اللمران الأخير للمنتخب الليبي استعدادًا للجزائر في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان»، الخميس 12 يناير 2023 (لقطة من الفيديو)