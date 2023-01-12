مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب المنتخب الليبي كورينتين مارتينز، اليوم الخميس، في المؤتمر الصُحفي لمواجهة الجزائر، في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان»، بملعب نيلسون مانديلا، أن المنتخب الوطني يركز على نفسه في الاستعداد للمواجهة، كما عبر عن سعادته بلعب مباراة الافتتاح للبطولة أمام الجزائر.

وتابع المدرب الفرنسي تصريحاته قائلا: «ركزنا على تدريباتنا، ونسعى للتواجد في كامل جاهزيتنا خلال المواجهة غدا أمام الجزائر، سنتسلح بإمكاناتنا ضد «محاربو الصحراء»، ونسعى لتقديم مباراة تليق بالكرة الليبية»، وفق ما نشرته جريدة النهار الجزائرية.

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وأضاف مارتينز: «لا نملك الكثير من المعلومات عن الفريق الجزائري قبل المواجهة، لقد خاضوا العديد من المباريات التحضيرية، لكنها كانت مغلقة أمام الجماهير، لذلك لم نستطع دراستهم بالشكل الكافي».

المنتخب الليبي مستعد لمواجهة الغد

وأشار كورينتين مارتينز إلى أن لاعبيه مستعدون للمواجهة غدا، مضيفا: «نعلم جيدا أن المواجهة لن تكون سهلة أبدا، من الشرف اللعب أمام المنتخب المنظم للبطولة، وفي افتتاح البطولة، نحن جاهزون للظهور بقوة في اللقاء».

واختتم المدرب البالغ من العمر 53 عاما: «اللعب أمام المنتخب المرشح للتتويج باللقب ليس بالأمر السهل، لكننا مؤمنون بإمكاناتنا، أظن أن الروح الإيجابية هي مفتاح الفوز في مثل هذه المباريات».

ويستهل «فرسان المتوسط» مشاركتهم بمواجهة صاحب الأرض منتخب الجزائر، غدا الجمعة في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان».