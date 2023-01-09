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معدل تهديفى ممتاز فى آمال الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 09 يناير 2023, 11:03 مساء
معدل تهديفى ممتاز فى آمال الممتاز لكرة القدم
جانب من مسابقة آمال كرة القدم. (فيسبوك)
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جرت اليوم الإثنين خمس مباريات فى مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم، لفرق المجموعة الثانية تميزت بغزارة الأهداف، فالشباك اهتزت 31 مرة بمعدل تهديفى ممتاز فاق ستة أهداف فى كل مباراة (6.2 هدف) وجاءت النتائج على النحو التالى:

فوز آمال الأهلي طرابلس على الخمس بدستة من الأهداف دون رد 0/12 للأهلي طرابلس، والسويحلي على أساريا بأربعة أهداف مقابل هدفين 2/4.

كما فاز الأولمبى على المحلة بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز الاتحاد المصراتى على المدينة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز أبوسليم على الاتحاد بهدفين لصفر.

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