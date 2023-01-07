مناقشة مسودة قانون عام الرياضة تمهيدا لاعتماد مجلس النواب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علمت «بوابة الوسط» أن الأيام المقبلة ستناقش مسودة قانون عام الرياضة، وسيتم اعتماد القانون من مجلس النواب، بعد عرضه على لجنة الشباب والرياضة بالجلسة المقبلة.

كان عدد من النواب طالبوا في الجلسة السابقة باعتماد القانون واعتباره مكسبا لقطاع الرياضة، وهو أول قانون عام يعتمد منذ 70 عاما، حيث إن القوانين والتشريعات الرياضية الليبية لم تتطور أو تنقح ولم تعد تواكب العصر في ظل متغيرات كبيرة تشهدها الرياضة الليبية والعالمية.

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كانت لجنة مكونة من 22 شخصية برئاسة محمد أبودبرة رئيس اللجنة الأولمبية الليبية السابق، قد عملت لقرابة العام على إعداد مواد القانون واستعانت بعدد من اللجان الفرعية، وقامت بجولات في مختلف المدن الليبية، وتقدر مواد القانون بـ199 مادة.

يذكر أن وفدا رياضيا مكونا من اللجنة الأولمبية وروابط الأندية والاتحادات الرياضية اعترض على بعض بنود القانون وقام بشرح الاعتراض أمام عدد من أعضاء مجلس النواب.