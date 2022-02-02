مجلس النواب يقترب من اعتماد قانون عام الرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة، أن مجلس النواب، بصدد اعتماد قانون عام الرياضة، بعد الموافقة عليه من قبل لجنة القوانين بالمجلس، التي أبدت ارتياحها بشكل عام على القانون والذي سيكون دفعة قوية للرياضة الليبية.

وكانت وزارة الرياضة أحالت مسودة القانون منذ فترة، وهو أول قانون عام للرياضة، وسيكون نقلة للرياضة الليبية حال اعتماده.

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اعتراض من الأولمبية

وعلمت «بوابة الوسط» أن اللجنة الأولمبية الليبية أبدت اعتراضها على بعض النقاط في قانون عام الرياضة المطروح لاعتماده هذه الأيام من قبل مجلس النواب، بعد إحالته من قبل وزارة الرياضة.

القانون عكفت على إعداده لجنة مكونة من 22 شخصية رياضية وقانونية وقامت بجولات في عدة مناطق بالبلاد وعملت لقرابة الستة أشهر.

وسبق للجنة الأولمبية أن تقابلت مع لجنة قانون عام الرياضة منذ أشهر في جلسة بمقر اللجنة الأولمبية.