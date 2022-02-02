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مجلس النواب يقترب من اعتماد قانون عام الرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأربعاء 02 فبراير 2022, 05:55 مساء
مجلس النواب يقترب من اعتماد قانون عام الرياضة
وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة. (حساب الوزارة عبر فيسبوك)
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علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة، أن مجلس النواب، بصدد اعتماد قانون عام الرياضة، بعد الموافقة عليه من قبل لجنة القوانين بالمجلس، التي أبدت ارتياحها بشكل عام على القانون والذي سيكون دفعة قوية للرياضة الليبية. 

وكانت وزارة الرياضة أحالت مسودة القانون منذ فترة، وهو أول قانون عام للرياضة، وسيكون نقلة للرياضة الليبية حال اعتماده.

- الاتحادات تطلب إعادة عرض مسودة قانون الرياضة لدراستها بوقت كافٍ
- بالصور.. وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة
- اللجنة الأولمبية الليبية تسجل اعتراضا على بعض نقاط قانون الرياضة

اعتراض من الأولمبية
وعلمت «بوابة الوسط» أن اللجنة الأولمبية الليبية أبدت اعتراضها على بعض النقاط في قانون عام الرياضة المطروح لاعتماده هذه الأيام من قبل مجلس النواب، بعد إحالته من قبل وزارة الرياضة.

القانون عكفت على إعداده لجنة مكونة من 22 شخصية رياضية وقانونية وقامت بجولات في عدة مناطق بالبلاد وعملت لقرابة الستة أشهر.

وسبق للجنة الأولمبية أن تقابلت مع لجنة قانون عام الرياضة منذ أشهر في جلسة بمقر اللجنة الأولمبية.

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