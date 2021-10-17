الاتحادات تطلب إعادة عرض مسودة قانون الرياضة لدراستها بوقت كافٍ

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 17 أكتوبر 2021, 02:53 مساء
جانب من اجتماع الأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس. (فيسبوك)

عُقد أمس السبت، بقاعة الأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس، اجتماع للاتحادات الرياضية برئاسة مدير الاتحاد الرياضي بـ«الأولمبية الليبية»، محمود الطويل، وبحضور رؤساء 24 اتحادًا رياضيًّا.

ناقش الاجتماع مشروع مسوَّدة قانون الرياضة، وأيضًا الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الاتحادات الرياضية العامة.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، قال محمود الطويل: «الاجتماع جاء بناء على طلب عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، وتم فيه الاتفاق على عديد النقاط».

وأضاف الطويل قائلًا: «أولى النقاط أن الآلية التي اتخذتها لجنة إعداد مسوَّدة قانون الرياضة لم تراعِ السياق الصحيح من ناحية العرض والمشورة، وأيضًا عرض نسخة مشروع القانون على الأندية والاتحادات الرياضية وجمعياتها العمومية باعتبارها شريكًا أساسيًّا في هذا القانون، رغم مطالبة اللجنة الأولمبية الليبية بذلك بوجب كتاب وُجه بالخصوص للسيد وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، وبحسب ما أكد الحاضرون بضرورة عرض مسوَّدة القانون مجددًا على الاتحادات الرياضية وجمعياتها العمومية لمناقشتها ودراستها بوقت كافٍ».

وأكمل الطويل قائلًا: «إن الحاضرين أكدوا مطالبة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الرياضة بضرورة تقديم الدعم المالي والعينى الكافي لجميع الاتحادات الرياضية حتى تتمكن من تنفيذ برامجها السنويه محليًّا وخارجيًّا».
 
وشكل الحاضرون لجنة للتواصل والتجهيز للقاء يجمع السيد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مع رؤساء الاتحادات الرياضية.

جانب من اجتماع الأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس. (فيسبوك)
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