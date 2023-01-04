الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكدت إدارة نادي الأهلي طرابلس الجديدة برئاسة ساسي أبوعون استمرار مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي فتحي الجبال حتى نهاية الموسم الجاري.

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جاء ذلك خلال اجتماع رئيس النادي مع مدرب الفريق، الإثنين، والذي جاء لنفي شائعة رحيل الجبال، والتي ظهرت خلال الأيام الأخيرة، بأن الإدارة الجديدة سوف تتعاقد مع المدرب التونسي معين الشعباني لخلافة الجبال.

فريق الأهلي طرابلس اختتم مرحلة الذهاب في الترتيب الثالث برصيد 15 نقطة.