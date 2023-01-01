لجنة تنظيم المسابقات تستعرض هدافي «دورينا» بمرحلة الذهاب

القاهرة - بوابة الوسط



احتل مهاجم نادي الأهلي بنغازي أحمد رجب كراوع بصدارة هدافي الدوري بخمسة أهداف، في المجموعة الأولى، بينما تصدر الثنائي محمد إبراهيم المنقوش لاعب السويحلي، ومحمود إبراهيم البوعيشي لاعب الأولمبي قائمة هدافي المجموعة الثانية بأربعة أهداف.

ورصدت لجنة المسابقات في منشور لها عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أسماء مسجلي الأهداف في مرحلة الذهاب للمجموعتين، وتصدرها مهاجم الأهلي بنغازي برصيد خمسة أهداف، بواقع ثنائيتين أمام الصقور ودارنس وهدف وحيد أمام الهلال.

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وسجلت خمس ثنائيات في المجموعة الأولى، بأقدام كراوع مرتين، ومانويل أفونسو ورويد جمعة ودينوبيتر جودي، مرة واحدة.

واحتل المحترف النيجيري دينوبيتر جودي المركز الثاني في ترتيب الهدافين، إذ سجل أربعة أهداف، متساويًا مع الأنجولي مانويل ديفيد أفونسو الذي حل ثالثًا.

وسجل ثلاثة لاعبين ثلاثة أهداف في مسيرتهم بالدوري لمرحلة الذهاب، بينما وقّع 12 لاعبًا على هدفين، بينما سجل 34 لاعبًا هدفًا واحدًا فقط، لتكون حصيلة الأهداف المسجلة في المجموعة الأولى بمرحلة الذهاب 80 هدفًا.

الصدارة في المجموعة الثانية برباعية

أما في المجموعة الثانية، فتصدر تريتيب هدافيها اللاعبان محمد إبراهيم المنقوش لاعب السويحلي ومحمود إبراهيم البوعيشي لاعب الأولمبي بأربعة أهداف، فيما سجل شهدت المجموعة تسجيل أربعة لاعبين لثلاثة أهداف، بينما سجلت 10 ثنائيات، وسجل 39 لاعبًا هدفًا واحدًا فقط، ليكون إجمالي عدد الأهداف المسجلة بمرحلة الذهاب 80 هدفًا أيضًا.