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لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 04:39 مساء
لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا
مباراة لهلال سبها. (صفحة هلال سبها عبر فيسبوك)
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أجرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الإثنين، بمقر الاتحاد الليبي قرعة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في موسمه الجديد، بمشاركة 47 فريقا مقسمة على خمس مجموعات.

- 20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

ومن المنتظر أن ينطلق دوري الدرجة الأولى في السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى
الهلال سبها والشرارة والقرضابية والمهاري والنهضة والمهدية.

المجموعة الثانية
بنغازي الجديدة والبروق ونجوم بنغازي ونجوم أجدابيا والقيروان والخليج والأنصار ونسور مرتوبة والأنوار والنجمة.

المجموعة الثالثة
السواعد والوحدة العربية والمنار وخالد بن الوليد وخليج سرت والبرانس والوفاق أجدابيا والأندلس والطيران والأفريقي والمروج.

المجموعة الرابعة  
رفيق والمستقبل والبشائر وأبي الأشهر والمجد والترسانة والفالوجا وترهونة والوطن والشط.

المجموعة الخامسة
النصر زليتن والوحدة واتحاد الشرطة والظهرة واتحاد الجمارك والطلائع والشموع والجزيرة والشروق والملعب الليبي.

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