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السوداني أحمد هاشم يصل طرابلس بتكليف دولي للإشراف على انتخابات «الأولمبية الليبية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 01:37 مساء
السوداني أحمد هاشم يصل طرابلس بتكليف دولي للإشراف على انتخابات «الأولمبية الليبية»
السوداني أحمد هاشم. (أرشيفية : الإنترنت)
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وصل إلى العاصمة طرابلس عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الأولمبية السودانية، أحمد هاشم، مكلفا من اللجنة الأولمبية الدولية مراقبة انتخابات مجلس إدارة الأولمبية الليبية التي ستعقد غدا الخميس بقاعة فندق المهاري بطرابلس.

سبق وحيا عضو ومقرر لجنة انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية عبدالمنعم سوف الجين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» جميع المترشحين على مناصب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية لالتزامهم وتجاوبهم مع كل الإجراءات التي وضعتها لجنة الانتخابات وتوفيرهم المستندات المطلوبة كافة.

- سوف الجين يستعرض عبر «بوابة الوسط» خريطة انتخابات الأولمبية الليبية بفندق المهاري في طرابلس

وأضاف سوف الجين قائلا «إن الجلسة الانتخابية للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية ستعقد الخميس بقاعة فندق المهاري بطرابلس».

وأوضح سوف الجين «أن الجلسة الانتخابية ستبدأ بتسجيل الحضور من 9 إلى 10:30 صباحا، وتفتح الجلسة الانتخابية الساعة 10:40 صباحا، ويُجرى بعدها المناداة على الحضور للتأكيد على توفر النصاب القانوني، بعدها تُجرى عملية الاقتراع السري، يليها فرز الأصوات، وإعلان النتائج الأولية للانتخابات».

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