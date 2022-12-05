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«سالمة وفتح الله وغفران» نجوم الميداليات الليبية في الكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 05 ديسمبر 2022, 01:30 مساء
«سالمة وفتح الله وغفران» نجوم الميداليات الليبية في الكاراتيه
غفران سالم. (فيسبوك)
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توجت ليبيا بخمس ميداليات في بطولة أفريقيا للكاراتيه التي اختُتمت أمس الأحد بدولة جنوب أفريقيا، وتُوجت البطلة سالمة حفيظ بذهبية تحت 54 كلغ الذي شهد مشاركة 5 لاعبات، وفازت سالمة في نصف نهائي البطولة على الجنوب أفريقية كارلا لوف بنتيجة (3-2)، وفي النهائي على المصرية ملاك البربري (1-0).

فتح الله يتوج بفضية  
واللاعب فتح الله الفريطيس تُوج بفضية وزن أقل 70 كلغ، وتأهل للنهائي بعد اجتيازه بالقانون للاعب الكونغو الديمقراطية رابوني، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (1-1)، وفقد المباراة النهائية أمام التونسي مهند رحموني (0-1) وشهد الوزن مشاركة 5 لاعبين.

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كما توج لاعبو ليبيا بثلاث ميداليات برونزية جاءت عن طريق اللاعبين، نوري عبدالسلام في وزن +84 كلغ، وشهد مشاركة 6 لاعبين، الليبي نوري فاز في الدور التمهيدي على الأنغولي بيدرو (8-0)، وعلى الغاني فليكس (9-0)، كما حقق أيضا الفوز في الدور الربع نهائي على الغابوني يماوريس (8-0)، وخسر مباراته في النصف نهائي أمام الجزائري حسين علي بنتيجة (1-3).

غفران تقتنص البرونزية
وتوجت اللاعبة غفران بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 48 كلغ الذي شهد مشاركة 5 لاعبات، غفران تأهلت مباشرة للدور النصف نهائي وفقدت مباراتها أمام المصرية قانا بالقانون بعد انتهاء المباراة بالتعادل (0-0).

جاء اللاعب أحمد محمد سابعا في وزن أقل 75 كلغ من بين تسعة لاعبين.

يشار إلى أن الميدالية البرونزية تمنح للاعبين إثنين دون خوض مباراة تحديد الترتيب الثالث.

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