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سالمة المعداني.. أول ليبية تحرز ذهبا في الكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 04 ديسمبر 2022, 01:04 مساء
سالمة المعداني.. أول ليبية تحرز ذهبا في الكاراتيه
سالمة المعداني. (فيسبوك)
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أحرزت لاعبة الكاراتيه الليبية سالمة المعداني، أول قلادة ذهبية في بطولة أفريقيا في وزن فوق 54 كلغ للأواسط، لتعد أول قلادة ذهبية تمنح لمرأة ليبية في تاريخ لعبة الكاراتيه بحسب سجل الاتحاد الليبي للعبة.

- الليبيان فتح الله وسالمة يتأهلان إلى نهائي بطولة أفريقيا للكاراتيه بعد تتويج البطل نوري

وتوج كذلك الرياضي فتح الله الفريطيس بالقلادة الفضية، وبشير الدويبي بالقلادة البرونزية، والبطلة غفران سالم حصلت على القلادة البرونزية.

يشار إلى أن ليبيا شاركت في البطولة بسبعة رياضيين وهم: نوري السعداوي وأحمد الفلاح وعصام الضبع وبشير الدويبي وفتح الله الفريطيس وسالمة المعداني وغفران سالم.

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