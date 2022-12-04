سالمة المعداني.. أول ليبية تحرز ذهبا في الكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أحرزت لاعبة الكاراتيه الليبية سالمة المعداني، أول قلادة ذهبية في بطولة أفريقيا في وزن فوق 54 كلغ للأواسط، لتعد أول قلادة ذهبية تمنح لمرأة ليبية في تاريخ لعبة الكاراتيه بحسب سجل الاتحاد الليبي للعبة.

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وتوج كذلك الرياضي فتح الله الفريطيس بالقلادة الفضية، وبشير الدويبي بالقلادة البرونزية، والبطلة غفران سالم حصلت على القلادة البرونزية.

يشار إلى أن ليبيا شاركت في البطولة بسبعة رياضيين وهم: نوري السعداوي وأحمد الفلاح وعصام الضبع وبشير الدويبي وفتح الله الفريطيس وسالمة المعداني وغفران سالم.