الليبيان فتح الله وسالمة يتأهلان إلى نهائي بطولة أفريقيا للكاراتيه بعد تتويج البطل نوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل بطل ليبيا في الكاراتيه فتح الله فريطيس إلى المباراة النهائية في بطولة أفريقيا بجنوب أفريقيا لفئة الأواسط بميزان تحت 70 كلغ، كما تأهلت البطلة سالمة المعداني إلى المباراة النهائية بنفس البطولة لفئة الشابات بميزان فوق 54 كلغ، بعد فوزها على صاحبة الأرض والجمهور بطلة جنوب أفريقيا.

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وستقام المباريات النهائية لفئة الأواسط، حسب تصريح خاص لرئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، وكان البطل الأفريقي نوري السعداوي أهدى لليبيا قلادة برونزية بالبطولة القارية لفئة الكبار بميزان فوق 84 كلغ، وتحصلت البطلة غفران سالم على برونزية بطولة أفريقيا.

يشار إلى أن ليبيا تشارك في البطولة بسبعة رياضيين، وتقدمت وزارة الرياضة بالتهنئة للبطل الأفريقي نوري السعداوي بعد حصوله على القلادة البرونزية في منافسات التي تنظمها جنوب أفريقيا لفئة الكبار بميزان فوق 84 كلغ.

سالمة المعداني. (فيسبوك)

غفران سالم. (فيسبوك)