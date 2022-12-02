شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم الجمعة في الثالثة والنصف ظهرا، فريقا الأهلي طرابلس والمحلة، على ملعب الجميل، في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

ويدخل فريق الأهلي طرابلس صاحب المركز الرابع، المباراة بحثا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير أمام الأولمبي، فيما يرغب المحلة في تحقيق أول فوز له بعد سلسلة تعادلات مخيبة للآمال، إذ تعادل الفريق في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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