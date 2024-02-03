حضري الزبادي اليوناني في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط

الزبادي اليوناني في المنزل وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونين اثنين فقط. تعلمي الطريقة معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

4 كيلوغرام حليب بقري كامل الدسم.

كوب حليب زبادي جاهز.

طريقة التحضير

- نضع الحليب في وعاء على نار هادئة ونحرك من وقت إلى آخر وباستخدام ميزان الحرارة نراقب درجة حرارة الحليب وعندما تبلغ درجة الحرارة درجة مئوية نرفع الوعاء عن النار ونتركه جانباً حتى تنخفض درجة حرارة الحليب إلى 110 درجة مئوية عندها نضيف الحليب الزبادي الجاهز ونحرك الخليط حتى يتجانس ونضع الغطاء ومن ثم نغلف الوعاء بقطعة قماش ونتركه في مكان دافئ لمدة ليلة كاملة.

- نضع قطعة قماش نظيفة في مصفاة ونثبتها فوق وعاء كبير نسكب الحليب المحضر في المصفاة ونتركه لمدة أربع ساعة حتى تخرج كلّ السوائل ثم نسكب الحليب الزبادي اليوناني في برطمان زجاجي ونغلقه بإحكام ثم ندخله الثلاجة ونحتفظ به لحين الاستخدام بحيث لا تتجاوز مدة الحفظ عشرة أيام .