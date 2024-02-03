مطبق الزعتر الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

مطبق الزعتر الفلسطيني وصفة معجنات مميزة تحضر بطريقة سهلة من العجين المحشي بالزعتر الأخضر والبصل والسماق وزيت الزيتون تطبق ثم تشوى بالفرن شهية ولذيذة جداً، تعلمي طريقتها معنا وطبقيها بنفسك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

كيلوغرام دقيق

2.50 كوب ماء دافئ.

½ كوب: حليب - زيت زيتون مع زيت نباتي.

ملعقة كبيرة: خميرة فورية – سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

لتحضير الحشوة

600 غرام زعتر أخضر ورق فقط مغسول ومصفى.

2 حبة بصل كبيرة مفرومة ناعمة.

¼ كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة سماق.

1.5 ملعقة صغيرة ملح.

¾ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

- نضع الدقيق في وعاء ونضيف اللبن والسكر والخميرة وميكس الزيت والملح ونعجن جيداً بالعجانة الكهربائية مع إضافة الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة متجانسة قابلة للتشكيل نغطيها بالنايلون ونتركها تتخمر وترتاح لمدة ساعة في هذه الأثناء نقوم بتحضير الحشوة حيث نقوم بفرم الزعتر الأخضر ونضيف فوقه البصل المفروم والملح والفلفل الأسود والسماق وزيت الزيتون نخلط جيداً.

- ثم نقوم بتقطيع العجين إلى كرات متوسطة الحجم ثم نغطيها بالنايلون ونتركها ترتاح 30 دقيقة ثم نقوم بفرد أول كرة عجين باستخدام الشوبك على شكل مستطيل بعد دهنها بزيت الزيتون ثم نوزع الحشوة على العجين نقوم بثني الأطراف وتطبيقها فوق بعضها ثم نضيف المزيد من الحشوة ونضغط عليها حتى تلتصق الحشوة على العجين ثم نطويها فوق بعضها حتى يصبح حجمها بحجم راحة اليد نصفها في صينية مدهونة بالزيت وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي وتنضج تماماً نخرجها وتقدم .