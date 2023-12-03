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كانيلوني دجاج وخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 02:45 مساء
كانيلوني دجاج وخضراوات
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الكانيلوني الشهي والمغذي في مطبخك (أرشيفية: الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير الكانيلوني الشهي مع الدجاج والمشروم والخضراوات، وحضريه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
عجينة كانيلوني
1/2 كوب دقيق
كوب حليب
بيضتان
ملح وفلفل
1/2 كيلو صدور دجاج مخلية ومقطعة
بصلة صغيرة مبشورة
كوب مشروم مقطع لقطع صغيرة
حبتا فلفل أخضر مقطعتان
حبة طماطم مقطعة
زيت زيتون أو أي نوع زيت آخر
ملح وفلفل للتتبيل
جبن موتزاريلا

طريقة التحضير
- في وعاء، امزجي مكونات عجينة الكانيلوني التي تشبه الكريب، وتكون مائلة للسائل.

- احضري طاسة صغيرة ومانعة للالتصاق، وضعي فيها قليلا من زيت الزيتون، وصبي مغرفة من العجين، حتى تتحمر من أسفلها، واقلبيه على الوجه الآخر، واخرجيه، وكرري العملية، للحصول على عدد من الكريب.

- في طاسة أكبر، حمري البصل والفلفل في زيت الزيتون مع قطع الدجاج والمشروم، وتبلي بالملح والفلفل، واتركي المزيج لينضج جزئيا.

- احضري الكريب، واصنعي من كل واحدة لفافة محشوة بمزيج الدجاج والمشروم والخضراوات.

- احضري صينية فرن مدهونة بالزيت، ورصي بها لفائف الكريب، وضعي على الوجه جبنة موتزاريلا أو صلصة الطماطم حسب رغبتك، واتركيها في الفرن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا، وتصبح جاهزة للتقديم.

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