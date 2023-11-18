طريقة عمل أرانب بالأعشاب

القاهرة - بوابة الوسط

تعتبر الأرانب من اللحوم البيضاء سهلة الهضم التي تحتوي على جميع المواد الغذائية. وتتعدد طرق طبخ الأرنب ما بين مسلوق ومشوي ومحمير. وفي هذه الوصفة، نقدم لك طريقة عمل الأرنب بالأعشاب من المطبخ الخليجي، لتجدّدي مائدتك من مختلف الوصفات العربية، حسب «جست فود».

المكونات:

- أرنب مقطع

- كوب زيت زيتون

- 4 فصوص ثوم مفروم

- باقة زعتر

- ملعقة صغيرة: ملح - فلفل

- ملعقة بهارات

- نصف لتر مرق الدجاج

- ملعقة مرمرية مفرومة

- نصف كوب خل

طريقة التحضير:

1- أقلّي قطع الأرانب في قليل من الزيت حتى تُحمر.

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2- احضري بولة، وتبلي فيها قطع الأرانب بالخل والبهارات والزعتر والثوم والمرمرية والملح والفلفل، واتركيها نحو ساعة.

3- احضري وعاء وضعي فيه باقي الزيت، ثم ضعي الأرانب واسقيها تدريجيا بالمرق، واتركيها على النار 40 دقيقة حتى تنضج، ثم قدّميها.