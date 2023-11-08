أشهى طرق عمل مكرونة السي فود بالصوص الأبيض...

يفضل كثيرون وجبة السي فود على اختلاف طرق إعداده وتناوله، ومن هذه الوصفات مكرونة السي فود بالوايت صوص. تعرفي على طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «الجميلة».
المكونات
- كزبرة خضراء.
- فلفل ألوان مقطع.
- زعتر.
- بصل.
- ثوم.
- شرائح من الزيتون الأخضر والأسود.
- ربع كيلو جمبري.
- ربع كيلو سبيط مقطع.
- نصف كيلو مكرونة مسلوقة سوستة أو أي شكل.
طريقة التحضير
- نضع الزبدة أو السمن في قدر على النار.
- نضيف لها البصل والثوم المفروم إلى أن يذبل.
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- نقوم بوضع شرائح الزيتون الأخضر والأسود ونقلب ثم نضع الجمبري. والسبيط المقطع ونضيف الملح والزعتر والفلفل الأسود (حسب الرغبة).
- وأخيرا تضاف الكريمة اللبانى مع المكرونة المسلوقة على الخليط ويقلب ونضيف الكزبرة.
- ترفع من النار، وتقدم ساخنة.
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