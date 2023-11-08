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أشهى طرق عمل مكرونة السي فود بالصوص الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 11:39 صباحا
أشهى طرق عمل مكرونة السي فود بالصوص الأبيض
وصفة شهية لتحضير المكرونة بالمأكولات البحرية والصوص الأبيض (أرشيفية: الإنترنت)
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يفضل كثيرون وجبة السي فود على اختلاف طرق إعداده وتناوله، ومن هذه الوصفات مكرونة السي فود بالوايت صوص. تعرفي على طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات
- كزبرة خضراء.
- فلفل ألوان مقطع.
- زعتر.
- بصل.
- ثوم.
- شرائح من الزيتون الأخضر والأسود.
- ربع كيلو جمبري.
- ربع كيلو سبيط مقطع.
- نصف كيلو مكرونة مسلوقة سوستة أو أي شكل.

طريقة التحضير
- نضع الزبدة أو السمن في قدر على النار.
- نضيف لها البصل والثوم المفروم إلى أن يذبل.

-مكرونة فيتوتشيني بالدجاج والجبن
-مكرونة بالصويا صوص والخضار

- نقوم بوضع شرائح الزيتون الأخضر والأسود ونقلب ثم نضع الجمبري. والسبيط المقطع ونضيف الملح والزعتر والفلفل الأسود (حسب الرغبة).
- وأخيرا تضاف الكريمة اللبانى مع المكرونة المسلوقة على الخليط ويقلب ونضيف الكزبرة.
- ترفع من النار، وتقدم ساخنة.

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