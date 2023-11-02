طريقة سهلة لعمل صوص ثاوزند أيلاند

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر صوص ثاوزند أيلاند من الصوصات الشهيرة في المطاعم، ويعرف هذا الصوص المشهور بصلصة الكوكتيل في بعض المناطق العربية ويقدم غالبا جانب السلطات التي تحتوي على ثمار البحر أو إلى جانب البانيه أو الخضروات النيئة أو مع البطاطس المقلية، ويضيف نكهة فريدة إلى سلطاتكم المفضلة.

قدمي صلصة الثاوزند أيلاند إلى جانب أي طبق من اختيارك، حسب موقع «شملولة».

المكونات

- 1 كوب مايونيز.

- 5 ملاعق كبيرة كاتشب.

- نصف كوب خيار مخلل مفروم.

- 2 معلقة كبيرة خل.

- ربع معلقة صغيرة فلفل أسود.

- ربع معلقة صغيرة ملح.

- ربع معلقة صغيرة بابريكا.