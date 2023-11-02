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طريقة سهلة لعمل صوص ثاوزند أيلاند

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 01:24 مساء
طريقة سهلة لعمل صوص ثاوزند أيلاند
صوص ثاوزند أيلاند بنكهه مميزة (أرشيفية: الإنترنت)
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يعتبر صوص ثاوزند أيلاند من الصوصات الشهيرة في المطاعم، ويعرف هذا الصوص المشهور بصلصة الكوكتيل في بعض المناطق العربية ويقدم غالبا جانب السلطات التي تحتوي على ثمار البحر أو إلى جانب البانيه أو الخضروات النيئة أو مع البطاطس المقلية، ويضيف نكهة فريدة إلى سلطاتكم المفضلة.

قدمي صلصة الثاوزند أيلاند إلى جانب أي طبق من اختيارك، حسب موقع «شملولة».

المكونات
- 1 كوب مايونيز.
- 5 ملاعق كبيرة كاتشب.
- نصف كوب خيار مخلل مفروم.
- 2 معلقة كبيرة خل.
- ربع معلقة صغيرة فلفل أسود.
- ربع معلقة صغيرة ملح.
- ربع معلقة صغيرة بابريكا.

-فرنش توست بصوص الكراميل
-شرائح اللحم بالصوص الأبيض في 30 دقيقة

طريقة التحضير
- اخلطي جميع المكونات حتى تتجانس جيدا.
- ثم قومي بوضعها في برطمان محكم الغلق وضعيه في الثلاجة لحين الاستخدام.

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